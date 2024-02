People

Qui est cet aristo britannique, le nouvel amoureux de Sophie Turner?

L'actrice de Game of Thrones a été aperçue à plusieurs reprises au bras d'un nouvel homme dans les rues de Paris et de Londres. Après des mois de rumeurs, le couple vient d'officialiser sa relation. On vous le présente?

Depuis quelques mois maintenant, les rumeurs d'histoire d'amour entre Sophie Turner et Peregrine Pearson vont bon train. Mais malgré des photos à Paris et à Londres bras dessus, bras dessous, bisous et compagnie qui prouvent bel et bien l'idylle, les principaux intéressés n'avaient encore rien confirmé. Jusqu'à ce samedi 10 février.

Les amoureux se sont rendus ensemble à une fête pour la célébration de l'année du dragon au Dixie Queen, à Londres. Peregrine Pearson portait un costard noir et Sophie Turner était vêtue d'un magnifique crop top assorti à une longue jupe. Deux clichés qui officialisent une relation «qui semble devenir sérieuse», selon une source qui s'exprime dans l'US Weekly.

L'actrice Sophie Turner accompagnée de son nouvel amoureux Peregrine Pearson. Getty Images Europe

Qu'ils sont beaux! Getty Images Europe

Un aristocrate britannique

Peregrine Pearson est un aristocrate britannique âgé de 29 ans, dont la fortune familiale est estimée à 270 millions de dollars, écrit Elle. Sa famille possède également plusieurs propriétés, dont certaines ont été transformées en café, en Polo Club, en golf ou en cottage.

Titulaire d'un diplôme en marketing, management et business de l'University of West London, celui qui se fait surnommer «Perry» est l'hériter du quatrième vicomte de Cowdray, un comté de Sussex. Une fois qu'il aura hérité, il sera officiellement cinquième vicomte.

Côté personnel, il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa vie privée. Son compte Instagram est d'ailleurs privé. On sait cependant qu'il est sorti en 2020 avec la filleule du roi Charles III, la princesse Maria-Olympia de Grèce et du Danemark. Les rumeurs concernant leur séparation ont commencé à se propager peu de temps après le 27ème anniversaire de la princesse, auquel Peregrine Pearson n'a pas assisté.

«Qui veut un Jägerbomb ?»

Si la présence en ligne de l'aristocrate est limitée, Sophie Turner en revanche a régalé ses fans en publiant le 29 janvier dernier des photos d'un week-end à ski sur lesquelles figure son nouvel amoureux. En légende, elle a simplement écrit: «Jägerbomb anyone?» (Qui veut une Jägerbomb?)

Peregrine Pearson est au fond, la tête tournée vers l'horizon. Il se la joue timide. Image: instagram @sophiet

Ah, là c'est mieux! Un grand sourire! Image: instagram @sophiet

Toujours selon la même source, qui s'est exprimée dans Us Weekly, «l'étincelle a été immédiate lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter». Et d'ajouter:



«Sophie ne s'attendait pas à trouver quelqu'un qu'elle apprécie autant si vite (réd: en allusion à sa rupture en septembre dernier avec Joe Jonas). Mais Perry traite Sophie avec respect et la fait rire, ce qui très important pour elle.»

Il a vraiment l'air super ce Perry. Well done, Sophie! Certains maîtrisent clairement l'art du rebound mieux que d'autres.

(ag)