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Cette actrice ruinée après «Harry Potter» cartonne sur OnlyFans

Jessie Cave est sur OnlyFans, et son business lui rapporte beaucoup.
Jessie Cave est sur OnlyFans, et son business lui rapporte beaucoup. images: dr

Cette actrice ruinée après «Harry Potter» cartonne sur OnlyFans

Jessie Cave s'est fait connaître dans la saga Harry Potter sous les traits de Lavender Brown. Désormais, elle s'affiche sur OnlyFans - et ça roule très bien pour elle. Son nouveau travail s'avère particulièrement lucratif.
11.08.2026, 11:4111.08.2026, 13:04
Birthe Wenge / t-online
Un article de
t-online

En mars 2025, l'actrice Jessie Cave avait annoncé son intention de se lancer sur la plateforme érotique OnlyFans – non pas avec du contenu explicite, mais entièrement habillée. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle expliquait son idée de projet à ses abonnés.

Une actrice de Harry Potter se lance sur OnlyFans

La Britannique, devenue célèbre en 2009 grâce au rôle de Lavender Brown dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, souhaitait proposer sur OnlyFans des «choses sensuelles avec mes cheveux». Elle voulait par exemple se les brosser, et attiser l'attention d'une niche d'internautes obnubilés par ce genre de gestes.

«C'est comme un fétichisme, je crois. J'espère. Je pense qu'il y a moyen de toucher le grand pactole avec ça»

Pour rappel, à l'époque, Jessie avait souligné qu'elle ne voulait montrer ni ses pieds ni ses fesses. «Je ne fais pas de contenu sexuel explicite», avait-elle assuré. Sa devise était «Slutty Mormont», qu'on peut traduire par «Mormont dévergondée». Elle comptait se concentrer sur «l’esthétique pure».

Le calcul s'est avéré payant pour la star de Harry Potter. Dans une interview accordée au Times, cette mère de quatre enfants et fiancée de l'humoriste Alfie Brown révèle avoir amassé une somme folle sur OnlyFans. «En l'espace d'un an, j'ai facilement gagné plus que durant toute ma carrière d'actrice», confie la femme de 39 ans. En une seule journée, il lui est par exemple arrivé d'empocher 15 000 livres sterling – soit environ 16 400 francs suisses.

La décision de s'inscrire sur OnlyFans ne découlait ni de la curiosité ni de l'exhibitionnisme: sa carrière d'actrice était alors au point mort et les castings ne donnaient rien. Jessie Cave confesse au Times:

«J'ai fait une dépression nerveuse et je me suis dit: c'est fini la comédie, j'abandonne. Mais nous n'avions pas d'argent non plus. C'était un moment de désespoir total»

Elle ne pouvait pas travailler dans un supermarché faute de moyens pour faire garder ses enfants, sans compter qu'elle ne voulait pas que les gens lui «lancent des sorts de Harry Potter» pendant qu'elle travaillait. S'exposer sur OnlyFans n'a apparemment posé aucun problème à la jeune femme.

D'autres stars sont sur OnlyFans:

Lilly Allen est désormais sur OnlyFans

Cave pensait gagner un peu d'argent sur la plateforme. «Je pensais y rester quelques mois et me donner du temps pour comprendre quelle direction prendre pour la suite. Mais voilà maintenant plus d'un an et demi que j'y suis, et cela nous a véritablement sauvé la vie.»

(traduit par jod)

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