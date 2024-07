People

Lilly Allen est désormais sur OnlyFans

La chanteuse peut ajouter une corde à son arc. Lily Allen vend désormais des photos sur la sulfureuse plateforme OnlyFans. Mais ce n'est pas ce que vous croyez.

Plus de «Divertissement»

Lilly Allen, connue notamment pour son titre Fuck You sorti en 2008, a annoncé sur Instagram être désormais présente sur le site, parfois très coquin, OnlyFans. Mais contrairement à d'autres personnalités, elle ne vend pas ses fesses. La chanteuse y vend des photos de... ses pieds et pour pas cher. 10 francs par mois. Serait-elle en manque de liquidité, elle qui est mariée à l'acteur de Stranger Things David Harbour et qui vit dans un appartement cossu de New York?

La nouvelle a frappé tant le monde des people que de la presse anglophone qui n'était pas «prête pour ça», peut-on notamment lire dans The Guardian.

Lilly Allen, c'est elle si jamais. Image: Patrick McMullan

Mais ce n'est pas tout

La chanteuse a pondu cette idée brillante en plein enregistrement de son podcast «Miss Me?». En papotant avec sa co-animatrice Miquita Oliver, elle a fièrement annoncé sa note cinq étoiles sur WikiFeet. Oui, il s'agit bien d’un site de photos fétichistes de pieds, réservé aux panards de célébrités.

Lily Allen dit vivre la dolce feeta, à ne pas confondre avec la dolce vita. Image: instagram @lillyallen

Tout ceci après que son esthéticienne lui ait fait remarquer que ses orteils étaient «mignons» et qu'ils pourraient lui rapporter un joli pactole sur internet. C'est vrai que c'est plus simple de photographier ses pieds que de sortir de bons morceaux, n'est-ce pas Lilly?

Image: onylfans/the guardian

Pour obtenir ses cinq étoiles sur WikiFeet, Lilly Allen a quand même obtenu le vote de 2000 personnes, ajoute le média britannique. Si chacun de ces gens souscrivent à l'abonnement de la star sur OnlyFans, à hauteur donc de dix francs par mois, ce n'est pas moins de 20 000 francs qu'elle aura récolté en un mois... Et 240 000 en une année.

Une somme qui aurait de quoi nous faire douter quant à nos choix professionnels (pour ceux qui n'ont aucune gêne du moins). Ah, ces people! Décidément, rien ne les arrête.

(sia)

Une modèle OnlyFans harcelée sexuellement en faisant ses courses Vidéo: watson