Travis Scott a été arrêté à Paris

Travis Scott, connu pour ses concerts phénoménaux et ses «mosh pit», s'était déjà fait arrêter après avoir trop picolé. En juin, il avait été interpellé à Miami, en Floride, pour «ivresse sur la voie publique» et «intrusion sur une propriété».

Comme il était fortement alcoolisé, il a été placé en garde à vue, mais même 2 heures après son arrestation, il était toujours dans un état second et n'a pu être entendu par la direction régionale de la police judiciaire.

Et une gueule de bois pour Travis Scott! Une! Le rappeur ne s'est pas réveillé dans les draps en coton égyptien du George V à Paris, mais bien au commissariat, ce vendredi 9 août. Il a en effet terminé sa nuit dans une cellule de dégrisement. Selon Le Parisien qui cite Valeurs Actuelles, l'Américain de 33 ans a été arrêté à 5 heures du matin dans son hôtel, pour des faits de violence sur un réceptionniste et son garde du corps. Une bagarre aurait éclaté dans le hall du palace.

«The Last of Us» saison 2 se montre enfin

Si vous n'aimez pas les champignons, passez votre chemin. Les premières images de la deuxième saison de la série The Last of Us ont été dévoilées dans un court teaser.

La série The Last of Us, produite par HBO, revient pour une deuxième saison en 2025 (pas de date précise encore). La plateforme de streaming Max a diffusé dans la nuit du 4 au 5 août une toute première bande-annonce, courte, mais pleine de surprises.