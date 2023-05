Le bébé de Rihanna et A$AP Rocky célébrant Pâques, en avril 2023. capture d'écran instagram

People

Le prénom du bébé de Rihanna est invraisemblable

Près d’un an après la naissance de leur fils, la chanteuse et son compagnon A$AP Rocky ont fait taire les rumeurs quant au prénom choisi. Il s'agirait d'un hommage à l'un des groupes de musique les plus célèbres de l'histoire.

C'est un secret bien gardé depuis bientôt un an. Mercredi 10 mai, Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont levé le voile sur le prénom de leur premier enfant. Et c'est au Daily Mail que l'on doit l'information. Le tabloïd britannique affirme avoir obtenu une copie du certificat de naissance du petit garçon ainsi dénommé... RZA Athelston Mayers. (Essayez de le dire dix fois de suite le plus rapidement possible.)

Et vous, pourriez-vous donner ces prénoms à vos enfants? Sondage Vous préférez appeler votre bébé Clitorine que Macron de Alexandre Cudré

Ce prénom, aussi complexe soit-il, a une signification. Toujours d'après le Daily Mail, les deux célébrités américaines auraient voulu rendre hommage à RZA, le leader du Wu Tang Clan. Un groupe auquel la fondatrice de Fenty n'est d'ailleurs pas étrangère puisqu'elle porte régulièrement des tenues estampillées du sigle du crew considéré comme l'un des plus éminents de l'histoire du rap.

RZA dans les bras de sa mère Rihanna qui porte un pull Wu Tang Clan. The Hollywood jr

A noter que RZA, c'est plus précisément les initiales de Robert Fitzgerald Diggs. On ne sait donc pas si le prénom complet de l'enfant s'avère être Robert Fitzgerald Diggs Athelston Mayers ou juste RZA Athelston Mayers. Dans les deux cas, la prononciation risque d'être difficile.

Cette révélation met ainsi fin à la rumeur qui courait depuis plusieurs mois et selon laquelle le bambin aurait été appelé Noah. Alors que ce dernier s’apprête à souffler sa première bougie le 13 mai, Rihanna ne devrait, de son côté, plus tarder à accoucher de son second enfant. La chanteuse et femme d'affaires a dévoilé sa nouvelle grossesse lors du Super Bowl le 13 février dernier. (mndl)

