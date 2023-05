Cette image d'illustration va soit nous faire gagner un prix, soit nous valoir un procès. keystone / shutterstock (montage: wwatson)

Sondage

Vous préférez appeler votre bébé Clitorine que Macron

Trouver un bon prénom pour son enfant, c'est difficile. Surtout quand on refuse de l'appeler «Poutine», «Prada», «Clitorine» ou «X Æ A-12». On vous a demandé votre avis et vous avez été très clairs.

Vous avez récemment participé à notre sondage tout droit sorti des profondeurs de l'espace des internets de watson:

Alors, êtes-vous ouverts d'esprit, curieux et tournés vers le futur, ou êtes-vous du genre «manque d'originalité crasse» à appeler votre enfant avec des prénoms chiants comme Alexandre, Fabien ou Marie-Adèle?

Autant le dire: à watson, on a été salement déçus de lire les résultats. Comment?! Vous pensez qu'appeler son gosse Prada était une mauvaise idée? Je trouve votre manque d'originalité consternante...

Vous avez la réf?👇

Note Au total, entre 189 et 245 personnes ont participé à notre sondage, ce qui fait quand même un échantillon assez représentatif de la population romande. Mais on reconnait que de prétendre savoir ce que pensent «les Romands», c'est peut-être un peu ambitieux.

Bon, assez parlé, voici les résultats!

Les classiques

Commençons avec Poupou. Vladi Vlado. Le grand tsar éternel parmi tous. Bref: Poutine.

Aïe, ça ne pardonne pas. Pour une grande majorité d'entre vous, nommer son gosse comme le «boucher de Boutcha», le «meurtrier de Marioupol» ou le «bâtard de Bakhmout», ça ne se fait pas. Sauf pour 13% d'entre vous. (D'ailleurs: un certain Roger vient de vous envoyer une proposition d'abonnement à son Weltwoche daily dans votre boîte e-mail.)

On passe en vitesse sur la suite. Adolf, c'est «non».

Enfin, un petit «non» à 54%, remarquez. Un bon 37% d'entre vous pensent qu'on a le droit de le faire, même si c'est bête. Really? Et on a une petite minorité qui trouve le nom chouette.

Le chiffre monte à 43% pour Adolphe. Assiste-t-on à un nouveau trend en puissance en Suisse romande? Verra-t-on un «Adolphe Baker» cartonner dans les charts suisses en 2043 et un «Adolphe Parmelin» au Conseil fédéral en 2073? Affaire à suivre.

Sinon: «Bachar», c'est fifty-fifty!

Et même Oussama, vous êtes 39% à penser que ce prénom est acceptable. Vous nous jouez de sacrés tours, quand même.

Les références

Ah par contre, pour Macron, c'est un «non» clair! C'est vrai, après tout: Adolf ou Oussama, c'est OK au moins à 37%, mais Macron tape à peine les 17%.

Et les noms de chanteuse, ça n'a pas l'air de passer non plus, en tout cas pour deux tiers d'entre vous. On notera que parmi vous, il y a plus de gens qui préfèrent appeler son enfant «Adolf» que «Shakira». Mais c'est votre vie, hein.

Prada et Dior, encore moins? Aurions-nous dû proposer Desigual, Uniqlo ou le rayon vêtements de Otto's?

Les risqués

Breaking news: Kevin ne fait plus l'unanimité comme prénom le plus moqué de tous les temps. Une moitié d'entre vous est prête à appeler son enfant ainsi. La Gen Z aurait-elle fait passer l'éponge sur le pire prénom de la Gen Y? C'est une révolution.

«Myrtille» et «Apollin», ça passe. OK. Vous êtes quand même une sacrée bande de petits zigotos.

«Maximilien Jean-Charles», c'est OK pour la moitié d'entre vous. Fichtre. Un bot programmé par un notaire-hacker de Boulogne-Billancourt aurait-il manipulé notre sondage? Nous ne le saurons jamais.

Aussi: un feu vert massif pour «Mercedes». En même temps, c'était un piège, c'est vraiment un vrai prénom. Comme Peugeot.

Seuls 19% de votes positifs pour «Clitorine»: c'est très masculiniste, tout ça. Vous nous décevez. Le 14 juin, c'est dans la rue ou en camp d'été antisexiste. Vous êtes prévenu.e.s.

Aïe. Là, ça passe beaucoup moins bien. L'aventure prend fin pour «Wolf Webster» et «Aire» et la sentence est définitive. Notons qu'au moins 17% d'entre vous savaient qu'il s'agissait du rejeton de Kylie Jenner — certainement tous ceux qui ont un lien direct vers la page «people» de watson sur l'écran d'accueil de leur smartphone.

On finit avec un prénom d'inspiration stratosphérique, électrique et (artificiellement) intelligent: l'enfant d'Elon Musk, «X Æ A-12». Près de 11% d'entre vous ont un œil dans le turfu et pensent que ce prénom est adapté. C'est aussi le pourcentage de trolls dans cet article qui ont systématiquement répondu à côté de la plaque (on vous aime ❤️).

Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous décidez d'appeler votre enfant Adolphe, Clitorine, Prada (ou même Poutine) ces prochains mois, écrivez-nous un e-mail, on fera un article sur vous.