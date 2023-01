People

Donner des prénoms moches aux enfants, c'est tendance chez les stars

Que se passe-t-il dans la tête des stars? Ont-ils perdu le North? (Le point cardinal, pas la fille de Kim Kardashian). Choisir le prénom de son enfant est normalement la première grande responsabilité des parents. Il semblerait que certains ont failli à cette mission.

Toujours plus de parents stars optent pour des prénoms originaux, pour ne pas dire discutables.

Certains vont choisir l'un des quatre éléments, d'autres vont opter pour l'un des points cardinaux (coucou les Kardashian!). D'autres encore vont s'inspirer d'un mélange entre le tableau périodique des éléments et d'un personnage du Seigneur des Anneaux. En mode: on est des célébrités, on ne fait pas comme le bas peuple qui appelle ses enfants Pierre, Paul, Jacques.

Il semblerait que les people confondent originalité et bizarrerie. Et heureusement que le ridicule ne tue pas.

Dernière star concernée: Kyie Jenner qui a appelé son fil Aire qu'elle avait décidé d'appeler Wolf avant de le changer (ouf!), voici les pires prénoms choisis par les stars pour leurs progénitures.

Aire Webster

Fils de Kylie Jenner et Travis Scott

La tête de l'enfant veut tout dire. Image: instagram

Suri Cruise

Fille de Tom Cruise et Katie Holmes

Image: instagram

North, Saint, Chicago et Psalm

Enfants de Kim Kardashian et Kanye West

On ne fera aucun commentaire sur la déco en arrière-plan. Image: instagram

Rumi et Sir Carter

Jumeaux de Beyoncé et Jay-Z

D'accord. Image: instagram

Apple Martin

Fille de Chris Martin et Gwyneth Paltrow

Apple, c'est pas la marque de smartphone? Image: instagram

Lennart, dit Lenny Federer

Fils de Roger Federer et Mirka

Ils ont dû lui trouver un surnom. Ça veut tout dire. C'est celui de droite, si jamais. Image: twitter

Rocco John Ritchie

Fils de Madonna

Il vend des oeuvres d'art sous le pseudo de Rhed. Je ne sais pas ce qui est pire: Rhed ou Rocco. Image: instagram

Kulture Kiari

Fille de la rappeuse Cardi B

Elle voulait peut-être faire partie du clan Kardashian? Image: instagram

Cosmo Jost

Né de l'union entre Scarlett Johansson et Colin Jost

L'actrice n'a pas Instagram et lui ne publie que des photos de... lui. Alors voilà une jolie photo d'eux provenant d'une banque d'images. Image: AP Invision

Exton Elias Downey

Fils de Robert Downey Jr. et Susan Downey

Il a l'air très heureux de poster ce nom. Image: instagram

Jermajesty Jackson

Fils de Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson

Bon, ok. Ce n'est pas un enfant mais Jermajesty, faut le faire quand même. Image: instagram

Geo Grace et Dusty Rose

Enfants d'Adam Levine et Behati Prinsloo

Difficile de trouver une photo récente de leur visage. Alors voici les soeurs qui se font un câlin. Image: instagram

Aleph Portman-Millepied

Fils de Natalie Portman

Cet enfant doit souffrir dans la cour de récré. Image: instagram

Destry Allyn Spielberg

Fille de Steven Spielberg and Kate Capshaw

Elle non plus ce n'est plus une enfant, mais ce nom quand même. Image: instagram

Mint et June van Leeuwen

Enfants de la mannequin Romee Strijd et Laurens Van Leeuwen

June veut dire «Juin» et Mint, «menthe». Image: instagram

Audio Science Clayton

Fils de Shannyn Sossamon

C'est peut-être le prénom le plus violent. Image: instagram

Axl Duhamel

Fils de Fergie et de l'acteur Josh Duhamel

Nous non plus on ne sait pas comment ça se prononce. Image: instagram

Bear Blaze Winslet

Fils de Kate Winslet

Se traduit littéralement par Feu de l'Ours. Image: sda

India Rose Hemsworth

Fille de Chris Hemsworth et Elsa Pataky

India et son lézard de compagnie. Image: instagram

Egypt Dauode et Genesis Ali Dean

Enfants d'Alicia Keys et le producteur Swizz Beatz

Le cliché de la photo de famille parfaite. Image: instagram

