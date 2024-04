Cette vidéo avec Victoria Beckham fait le buzz

Enfin réunies...même si ce n'était que le temps d'une chanson. source: @melaniecmusic/Instagram

People

Leurs retrouvailles font le buzz

Les Spice Girls se sont brièvement reformées à l'occasion du cinquantième anniversaire de Victoria Beckham. Les cinq filles épicées ont dansé et chanté sur l'un de leurs tubes mythiques, samedi à Londres. Un petit voyage dans le temps.

Plus de «Divertissement»

Ceux qui ne sont pas fans des Spice Girls n'auront certainement pas été ébranlés par la petite vidéo capturée par David Beckham himself ce week-end.

Sur quelques secondes, l'on découvre les ex-membres du célébrissime groupe britannique au grand complet, en train de danser et chanter ensemble. «Au grand complet», cela signifie que les cinq épices, Victoria Beckham, Mel C, Mel B, Emma Bunton et Geri Halliwell, sont réunies dans le même plat, et aucune ne tire la tronche, bien au contraire!

La vidéo en question 👇 Vidéo: instagram

Ne vous emballez pas, la petite saynète n'annonce pas la reconstitution du groupe tel qu'il a existé dans les années 2000. Il s'agit tout simplement d'un moment de fun partagé par les cinq stars à l'occasion du cinquantième anniversaire de Posh Spice, aka Victoria Beckham.

La plus élégante des femmes de footballeur est en effet née un 17 avril (ce qui en fait une «Bélier»), et a fêté son jubilé en organisant une petite sauterie.

Le beau message de Mel C à Posh Spice: Mel C écrit sur Insta: «Comment en sommes-nous arrivés là? 50 ans! Nous avons partagé tant d'aventures ensemble, de la danse dans une salle d'église à Woking à la danse sur des taxis noirs aux Jeux Olympiques!!! Je suis si fière de tout ce que nous avons accompli ensemble, et de te voir continuer à réaliser tant de tes rêves au-delà de ça, c'est tout simplement incroyable. Joyeux anniversaire Victoria, je suis très fière de toi, d'être ton amie et camarade de groupe. Je t'aime à la folie ❤️✌🏼🇬🇧🥂🎈#friendshipneverends #girlpower».

Evidemment, de nombreuses célébrités triées sur le volet - une petite quarantaine selon The Sun - étaient également présentes, de Tom Cruise en passant par Eva Longoria, jusqu'à Gordon Ramsay.

Face à cette audience de qualité, les «Spice» se sont lancées dans un petit show improvisé, reprenant l'un de leurs premiers tubes, Stop, sorti en 1997 (oui, un vrai voyage dans la «time machine»). Le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe n'a rien oublié de la petite chorégraphie!

Le vidéaste improvisé, David Beckham, semble s'amuser comme un petit fou. Il faut dire, comme l'ont noté les internautes, que ce genre de moments complices partagés entre les cinq «Spice» est devenu très rare - bisbilles et tensions obligent.

Les fans les plus «hardcore» en ont profité pour réclamer une reformation de la bande, en bonne et due forme.

Un vœu pieux qui pourrait bien devenir réalité, puisque Mel B avait glissé lors d'une émission, en mars dernier:

«Nous ferons vraiment quelque chose... Je vais probablement me faire engueuler, mais je l'ai dit, c'est parti! Nous allons faire quelque chose cette année. Je suis dans le pétrin maintenant…» Mel B lors du live Loose Women

Des propos bien enthousiastes auxquels Mel C avait apporté une dose de nuance:

«J'adorerais remonter sur scène avec les filles, mais il faut essayer d’avoir tout le monde sur la même longueur d'onde au même moment. Melanie pense qu’il suffit qu’elle dise quelque chose pour que cela se produise. Je ne peux pas confirmer que quelque chose va se passer prochainement, mais nous sommes toujours en train de discuter d’opportunités…. » Propos de Mel C

Bon, il semblerait que les fans de la première heure devront encore s'armer de patience avant de revoir les cinq stars reconstituer leur petite famille sur scène. Ceux-ci pourront toujours se consoler avec la choré' improvisée dans le recoin d'un salon huppé.