Victoria Beckham a 50 ans: retour sur ses looks les plus discutables

Elle a commencé comme Spice Girl, elle est désormais à la tête de sa marque de vêtements de luxe et sa marque de cosmétiques. Mais pour en arriver là, le chemin a été aussi long que le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Retour sur 25 années de looks et de coiffures.

Marie-Adèle Copin

Il y a 30 ans, cinq filles, chacune avec leur style, mettaient un coup de pied dans le hit-parade avec leurs chaussures compensées. Ce sont les Spice Girls et parmi elles, Victoria, la Spice Girl toujours habillée de noir et qui ne sourit pas, «parce que ça fait des rides». La légende raconte qu'elle ait dit ça.

En 1999, Victoria Beckham se démarque de ses collègues, non pas pour ses qualités vocales, mais en se mariant au footballeur le plus adulé du moment, David Beckham. Victoria devient Victoria Beckham. Et puis, la Britannique devient maman de quatre enfants, mais aussi styliste. Elle fait les couvertures des plus grands magazines, elle devient copine avec Anna Wintour, rédactrice en cheffe de Vogue et au premier rang de ses défilés.

Mais pour en arriver là, le chemin a été long. Victoria s'est cherchée, que ce soit capillairement parlant ou d'un point de vue stylistique. Aujourd'hui, elle a 50 ans et elle semble s'être trouvée.

Retour sur 25 années de looks et de coiffures.

1997

Au départ, Victoria Beckham, c'est ça:

Image: AP PA

Cheveux noirs, une robe bustier noire et une peau qui a passé un peu trop de temps sous la douche autobronzante.

1 Mississipi, 2 Mississipi, 3 Mississipi. Image: AP PA

1999

A cette époque, Victoria est toujours cette Spice Girl qui aime le noir, le cuir et visiblement, les diamants. En 1999, elle se marie avec David Beckham.

«T'as vu? C'est un diamant 3 carats.» Image: AP PA

2000

Cette année, Victoria succombe à la mode de la coupe courte: plaqué devant, ébouriffé derrière. On croise encore ce type d'excentricité capillaire dans certaines contrées reculées du Valais.

Image: AP PA

2001

Aaah! La fameuse grosse ceinture décorative des années 2000 (assortie aux tongs à talons), très chic.

Image: AP PA

2003

Jeans, casquette de camionneur et sac à main poilu, c'était le look avion de Victoria Beckham.

Image: EPA PA

2004

Victoria est dans son année mèches blondes. Sur cette photo, elle porte une robe idéale pour participer à l'émission Danse avec les Stars.

Image: AP PA

Toujours en 2004, la voici dans les gradins d'un stade venue voir un des matchs de son mari. Elle est dans sa période bimbo.

Image: AP

2005

Attention les yeux! C'est soir de gala, on fait péter le décolleté. Visiblement, à cette époque, Victoria n'a pas peur de nous éblouir (au sens propre) avec ses tenues et son teint naturellement hâlé et brillant.

Image: AP

2006

Victoria n'a pas encore créé sa marque de vêtements, mais déjà, elle a la parfaite attitude du premier rang: «posh» (snob) comme son surnom.

On est en plein dans l'année lunettes de soleil façon mouche. Les siennes sont signées Chanel. Par terre, bien en évidence, son sac Hermès. C'est une nouvelle ère.

Image: AP PA

2007

Nouvelle année, nouvelle Fashion Week et nouvelle coupe de cheveux. Victoria revient à son premier amour: le carré plongeant. Côté look, elle laisse de plus en plus tomber la couleur et s'offre un style plus strict. Par contre, molo avec la poudre terracotta.

Image: EPA

Sauf que la même année, patatras! Elle entre dans sa période peroxydée, comme Steeve de Loft Story.

Image: AP PA

Hihi!

Image: AP

2008

Victoria entre dans la cour des grands. Elle n'est plus au premier rang des défilés, elle est désormais en coulisse puisque c'est cette année qu'elle crée sa marque de vêtements.

Son style vestimentaire se calme et sa coupe également. On pouvait de toute façon difficilement faire aussi intense qu'en 2007.

Image: AP AGOEV

2009

Bon, par contre, les red carpet, c'est pas encore ça.

Image: AP AGOEV

2010

La voici à l'aéroport de Heahtrow à Londres. Il est bien loin le temps du jeans et de la casquette de camionneur. Le style de Victoria devient plus chic.

Image: AP PA

2012

Avec Victoria, c'est tout ou rien. On est passé de la tenue criarde à la robe longue de façon tube de Sopalin (vide).

Image: AP AGOEV

2013

Victoria est dans ses années sombres à nouveau. La voici à Wimbledon. Elle a l'air de respirer la joie de vivre.

Image: EPA

2016

Escarpins noirs et robe souple: ce look va devenir son uniforme. La voici à la fin de l'un de ses défilés à la Fashion Week de New York.

Image: AP

2017

Escarpins, jeans et T-shirt... Victoria pratique sans le savoir le Quiet Luxury. La voici à la fin de l'un de ses défilés, presque toute timide.

Image: AP

2018

Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ses cheveux. A partir de 2016, Victoria va garder sa longueur. Une coupe assez classique qui va dans le sens de son style, chic et sobre.

La voici au mariage du prince Harry et de Meghan Markle.

Image: AP PA

2023

Pour cette dernière photo, on se permet de vous montrer Victoria entourée de sa famille réunie pour la Première du documentaire Netflix Beckham. Un look sobre, une coupe sobre. Vitoria s'est assagie. Celle qui vole la vedette sur cette photo, c'est sa fille Harper.

Image: AP Invision

