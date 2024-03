Megan Fox et Alexandra Cooper dans les studios de Call Her Daddy. instagram meganfox

People

«Je vais être transparente» Megan Fox se confie sur la chirurgie esthétique

L'actrice américaine était l'invitée du podcast Call Her Daddy. Elle a énuméré ses opérations de chirurgie esthétique, enfin... jusqu'à un certain point.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Quand une star américaine annonce qu'elle va vous dire toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies, en général, ça veut dire qu'elle ne va pas vous dire toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies. Megan Fox fait partie de ces célébrités qui se la jouent «transparentes», mais qui, au final, ne le sont pas vraiment. Invitée dans le podcast Call Her Daddy, l'actrice a elle-même apporté le sujet sur la table en disant: «je vais vous dire tout ce que j'ai fait» devant l'animatrice Alexandra Cooper, une couverture sur les jambes, comme si elle participait à Love is Blind.

Au fait👇

Megan Fox commence par lister les opérations qu'elle n'a jamais faites, mais dont on l'accuse: «Je n'ai jamais fait de lifting, pas de lifting du bas du visage, pas de browlift, même si ça me tente beaucoup», dit-elle en se tirant les yeux en arrière. «Je n'ai jamais fait de Buccal Fat Removal, je n'ai jamais enlevé de graisse de nulle part, parce que je n'en ai déjà pas assez, donc je n'ai pas fait non plus de liposuccion. Je n'ai pas d'implants dans les fesses non plus.»

Puis, l'actrice et petit ami de Machine Gun Kelly est passé aux opérations qu'elle a subies: «J'ai refait mes seins à l'âge de 21 ou 22 ans.» Elle explique qu'elle l'a fait après avoir terminé d'allaiter ses trois enfants «parce que je ne sais pas où ils sont partis, mais ils sont partis» (ses seins, pas ses enfants). Mais elle les a récemment refait faire parce qu'elle n'était pas satisfaite de la première opération:

«J'ai dit au docteur: "je veux les plus gros seins possibles." Et c'est ce qu'il a fait. Et ils ne sont pas si gros, ils font juste un 92D ce qui n'est pas énorme, mais ils ont l'air gros sur mon corps parce que je suis toute menue.»

Comme toutes les célébrités «transparentes» concernant la chirurgie, Megan Fox déteste passer sur le billard.

«J'ai dit à mon médecin: Je m'en fous de ce qui est à la mode. Je veux des seins de strip-teaseuse des années 90»

Megan Fox explique aussi qu'elle a refait son nez lorsqu'elle avait 23 ans. Mais on l'accuse d'avoir eu six ou sept rhinoplasties, ce qui est selon elle impossible «sinon le nez tomberait.» Et tout à coup, elle regarde son équipe hors-champ et lui dit: «On n'a pas fait le contouring de mon nez.» OMG sa beauty team a oublié de lui peinturlurer le nez! «Vous n'avez pas idée comme c'est un big deal pour moi. J'aime que mon nez soit maquillé comme si j'avais celui de Voldemort.»

Après avoir repris ses esprits (c'est vraiment pas facile d'être Megan Fox) l'ex de Brian Austin Green, aka David dans Beverly Hills 90210, a confirmé avoir eu des injections de botox et de fillers sans forcément s'étaler sur le sujet (quelle surprise!). Pourtant, le botox et le filler sont devenus le couteau suisse du remodelage du visage ces dernières années et tout le monde semble y prendre goût. Avec des injections, on peut changer la forme du menton, du nez, des joues. Aucune mention non plus des nombreuses procédures cosmétiques comme les drainages lymphatiques, le laser, la cryolipolyse ou encore les peelings chimiques. Des techniques qui pour les stars se confiant sur la chirurgie esthétique sont omises puisqu'elles ne nécessitent pas une anesthésie générale.

Megan Fox a ajouté qu'elle avait subi une dernière opération, mais qu'elle refusait d'en parler: «Ce n'était pas une opération connue à l'époque. Les gens n'en ont jamais vraiment entendu parler.» Quand on vous disait qu'elle avait été entièrement «transparente».

Pour tout savoir du Buccal Fat Removal

«Parfois, j'aime interagir avec les trolls sur Instagram»

Néanmoins, la star de 37 ans a un certain sens de l'humour. Elle raconte que parfois, elle va lire les commentaires des trolls qui l'accusent de véhiculer des standards de beauté irréalistes et de promulguer un style de vie malsain. «Je vais voir qui sont ces gens et je vois sur leur profil qu'elles se décrivent comme woman life coach, qu'elles croient aux cristaux, qu'elles se disent féministes et elles viennent commenter mes postes, me crucifier parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique.» Touchay.

Si vous voulez voir le passage en entier👇

Vidéo: youtube

17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop

1 / 19 17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop source: reddit

On a trouvé le défilé le plus trash de l'année