Astérix sur Netflix, c'est vraiment très «réussix»

Asterix et Obélix débarquent ce 30 avril sur Netlix avec le Combat des Chefs. De nouvelles aventures qui rendent hommage à l'œuvre originale avec brio grâce au génie d'Alain Chabat.

S'il y a bien une personnalité francophone que tout le monde aime, c’est Alain Chabat. Demandez autour de vous, et vous verrez, tout le monde aime Alain Chabat. Des générations de lecteurs des aventures d'Astérix et Obélix, forcément marquées par Mission Cléopâtre en 2002, pourront retrouver cette association qui a fait tant d'étincelles il y a maintenant plus de 20 ans, ce mercredi 30 avril.

Alain Chabat renoue avec l'œuvre de René Goscinny à travers une série animée de cinq épisodes, disponible sur Netflix. Avec une patte graphique particulièrement respectueuse du format bande dessinée et un humour qui fait à la fois référence au matériel originel et à l'humour subtil et absurde des Nuls, Astérix et Obélix: le Combat des Chefs est une pure réussite. La série s'inspire du 7e tome éponyme des aventures du Gaulois, publié en 1966.

Faire du neuf avec du vieux

Si les aventures d'Astérix nous mène très souvent dans d'autres contrées, Le Combat des Chefs prend place en Gaule.

César convoite toujours le seul village qui lui résiste. Une ambition qui pourrait enfin être comblée grâce à sa conseillère Metadata, qui lui suggère d'organiser un Combat des Chefs, une coutume gauloise qui a lieu lorsqu'un village défie un autre, le vainqueur repartant avec la gouvernance du village vaincu. Ainsi, César mandate le Gallo-Romain Aplusbégalix pour défier Abraracourcix, espérant ainsi mettre la main sur ce bout de territoire encore jamais annexé.

Rien d'insurmontable pour le village si le druide Panoramix n'avait pas perdu la mémoire après qu'Obélix lui a malencontreusement lancé un menhir sur la tête, lui faisant oublier la recette de la potion magique…



Si les grandes lignes de l'intrigue suivent l'album, la version d'Alain Chabat y ajoute davantage de consistance avec une histoire jamais vue auparavant, montrant Astérix et Obélix enfants, ainsi que la recette originale de la potion magique, dans laquelle l'un d'eux est tombé lorsqu'il était petit. À cela s'ajoute une galerie de personnages inédits, tels que Fastanefurious, Apothika, Blackangus, ou encore Annabarbera.

Casting de zinzin pour le Combat des Chefs

La distribution vocale de ce Combat des Chefs est digne d'une adaptation cinématographique, tant elle réunit des personnalités au capital sympathie supérieur à la moyenne. On pourrait croire qu'Alain Chabat a convié tous ses amis (ce qui est probablement le cas).

Tout ce beau monde est très bien doublé.

Ainsi, on retrouve Alain Chabat dans le rôle d'Astérix, Gilles Lellouche dans celui d'Obélix, et Alexandre Astier, Jérôme Commandeur, Thierry Lhermitte, Fred Testot, Grégoire Ludig, Géraldine Nakache, Jeanne Balibar, Jamel Debbouze, Stéfi Celma, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, David Marsais, Chantal Lauby, Maurice Barthélemy, avec une mention spéciale à Jean-Pascal Zadi, particulièrement drôle dans le rôle de son légionnaire nommé Potus.

Astérix comme vous ne l'avez jamais vu

Astérix au cinéma n'a jamais vraiment brillé, Mission Cléopâtre étant un véritable miracle, tant les autres adaptations varient entre le médiocre et le tout juste passable. Pourtant, il existe un médium avec lequel les Gaulois sont toujours à l'aise: l'animation, que ce soit à travers le cultissime Les Douze Travaux d'Astérix (1976), ou les récents Le Domaine des dieux (2014) et Le Secret de la potion magique (2018) d'Alexandre Astier.

Le meilleur de la BD et de l'animation, ça ressemble à ça.

Avec Astérix et Obélix: Le Combat des Chefs, Alain Chabat va encore plus loin. Il préserve l'essence de la bande dessinée tout en y apportant son génie comique, et propose une œuvre visuellement innovante, héritée des folies graphiques inspirées du 9e art, que le film acclamé Spider-Man: Into the Spider-Verse a démocratisé depuis sa sortie en 2018.

Pour accomplir ce petit miracle, Alain Chabat s'est entouré de son ami Benoît Oullion, l'un des auteurs de Burger Quiz. Ensemble, ils ont coréalisé avec Fabrice Joubert, animateurs sur la saga Moi, moche et méchant, et une centaine de techniciens du Studio TAT à Toulouse, un travail acharné qui a demandé quatre ans de production. Les animateurs sont même allés jusqu'à suivre des cours de comédie pour mieux reproduire les expressions faciales des personnages. Un travail d'orfèvre si minutieux que chaque animateur ne livrait qu'une seconde d'animation validée par jour.

Cette série est donc un véritable tour de force pour petits et grands, qui a de quoi réunir toute la famille devant l'écran. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ces cinq épisodes, il n'y a qu'une seule conclusion à tirer: tout le monde aime Alain Chabat!

Astérix et Obélix: Le Combat des Chefs est une série en cinq épisodes à voir dès le 30 avril sur Netflix.