Megan Fox n'aurait pas dû parler de poupées sexuelles gonflables

Megan Fox a posté sur Instagram deux photos d'elle au Super Bowl pour expliquer pourquoi son visage semblait altéré par la chirurgie. Mais la blague qu'elle a ajoutée en légende sur les poupées gonflables n'est pas passée.

Décidément, la Toile est toujours aussi obsédée par l'apparence de la star de Jennifer's Body. Présente au Super Bowl avec son chéri Machine Gun Kelly (MGK pour les intimes), l'actrice a passé un moment fun à l'afterparty, notamment aux côtés de la «IT girl» du moment, Taylor Swfit, et de son compagnon Travis Kelce. Mais les vidéos et les images de la soirée ont bien vite généré des polémiques.

Les internautes ont été nombreux à commenter le visage de l'actrice de 37 ans, qui, selon eux, semblait altéré. D'aucuns y ont vu les effets de la chirurgie.

Quelques exemples de commentaires en ligne: «Où est Megan Fox?» vu sur x

«Quel glow down!» vu sur x

«Encore plus d'injections dans les lèvres, et elle va s'envoler!» source: x

«C'est Megan Fox ??? Ohhh seigneur, elle a été victime du gang de chirurgie plastique» vu sur x

Les internautes ont bien vite fait le lien avec le clan Kardashian, que l'actrice fréquente de façon ponctuelle. «Pourquoi elle veut absolument ressembler à l'ancienne Madame West?», regrette un twitto.

D'autres ont pointé du doigt la relation étrange et fusionnelle, faite d'occultisme, d'astrologie et de rock-'n-roll, qu'elle entretient avec sa moitié MGK. Pour rappel, Megan avait expliqué qu'elle et son chéri buvaient régulièrement le sang l'un de l'autre, à des fins rituelles — santé! C'est notamment ainsi que les tourtereaux diaboliques avaient scellé leurs folles fiançailles, en janvier 2022.

Bon, ne vous imaginez pas des gobelets de sang ingérés (même si...). La star avait modéré:

«En réalité, ce ne sont que quelques gouttes, mais oui, nous consommons le sang de l'autre à l'occasion» Megan Fox, toujours aussi douée en communication.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes considèrent le couple «diabolique» comme des sortes de vampires à paillettes. Et, en considérant les dernières photos de la star aux joues très creusées, certains se sont délectés: «C'est pourquoi il ne faut pas boire de sang!»

«Poupée gonflable ukrainienne»

Face à cette mini-tornade de controverses, Megan Fox n'est pas restée silencieuse. Elle a notamment publié jeudi deux photos prises durant l'afterparty, sur lesquelles elle, MGK, Tay Tay et Kelce sourient.

La réponse de Megan 👇 image: instagram

«Oh mon Dieu, regardez à quel point je ne suis... absolument pas différente!», écrit-elle en légende, sur le ton un peu grinçant qu'on lui connait. «Il s’avère que ce n’était qu’une photo de moi prise avec un téléphone portable dans le noir.»

«J’avais l’air d’une poupée gonflable ukrainienne sur cette photo, alors qu’en réalité, je ressemble plutôt à une de ces poupées sexuelles en silicone super chères que l’on ne trouve qu’au Japon 💁🏻‍♀️» Megan sur Instagram source: x

Evidemment, sa réponse a bien plus attisé le feu des réactions, que calmé les polémiques. Bien qu'elle ne parle pas de personnes, mais uniquement d'objets (les poupées sexuelles), la star a suscité une vive émotion sur les réseaux. «Quelle idée de se comparer à un objet sexuel», regrettent certains fans. «Girl, ce n'est pas un flex de ressembler à une poupée sexuelle».

D'aucuns ont taxé sa réponse de misogyne, tandis que d'autres l'ont accusée de multiplier les préjugés attachés aux peuples d'Europe de l'est.

«L’Ukraine est en train d’être anéantie dans une guerre gratuite. Tu pourrais peut-être te focaliser là-dessus, plutôt? Faire de la sensibilisation, par exemple?» source: 7sur7

«Tu as eu une belle opportunité d'écrire un bon post sur cette photo emblématique, et tu écris CECI ? 😂😂😂» source: x

«Les femmes ukrainiennes qui tentent de rester et de garder leurs enfants en vie, de défendre leur patrie sur la ligne de front, vous paraissent-elles comme des poupées gonflables bon marché?» source: x

«Wtf ? Je viens d'Ukraine... Est-ce que je ressemble à une poupée gonflable??» source: tmz

«Je suppose que la xénophobie envers l'Europe de l'Est est toujours d'actualité à Hollywood» source: x

La star de Transformers a bien tenté de s'expliquer en commentaires, mais n'a fait que de s'enfoncer davantage: «Ce n'est PAS ce que je voulais dire. Les femmes ukrainiennes sont méga-sexy, et donc, dans mon imagination, les poupées gonflables seraient aussi sexy. Laissez une fille faire une blague, bordel!»

Décidément, Megan n'est pas douée en communication. Un conseil pour ce week-end, Megan: sers-toi un verre de vin, et... éteins ton téléphone.