Elton John a mis le feu au stade du Wankdorf à Berne

Le chanteur légendaire Elton John, en plein concert. Image: sda

Le chanteur a fait voyager le public à travers ses 50 ans de carrière, en présentant un florilège de ses succès.

21 000 fans ravis ont assisté mercredi soir au stade du Wankdorf à Berne au concert de Sir Elton John, donné dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieux.

La superstar britannique de 75 ans aux tenues excentriques et aux 300 millions de disques vendus a lancé son spectacle avec «Bennie and the Jets», l'un de ses plus grands succès de 1974, provoquant des cris de joie des spectateurs.

Ont suivi notamment «I Guess That's Why They Call It the Blues», «Border Song», «Rocket Man» ou encore «Candle in The Wind». Après une pause et un changement de tenue, il a enchaîné devant un public debout avec «Crocodile Rock», «Saturday Night's Alright for Fighting» et «Cold Heart».

43e concert en Suisse

C'est sur les notes de «Goodbye Yellow Brick Road» que s'est achevé le 223e concert de sa tournée d'adieux, baptisée «Farewell Yellow Brick Road». Il s'agissait aussi du 43e spectacle en Suisse de l'artiste britannique, le premier à Berne.

«Vous m'avez donné tant d'amour et de fidélité. Vous allez me manquer», a lancé celui qui reviendra encore deux fois en Suisse en 2023, au Hallenstadion à Zurich, dans le cadre de sa tournée d'adieux.

L'icône de la pop musique a entamé sa tournée en 2018, prévoyant plus de 300 dates en trois ans à travers le monde, avant qu'elle ne soit perturbée par la pandémie due au coronavirus. En janvier de cette année, deux concerts avaient été reportés à Dallas, après que le chanteur a été testé positif au Covid-19.

Le chanteur a également reporté de trois mois sa tournée en octobre 2021 en raison d'une opération à la hanche. Il avait repris le chemin de la scène en janvier.

Auteur de tubes comme «I'm Still Standing», «Your Song» ou «Crocodile Rock», Elton John a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, donné plus de 3500 concerts et a eu un film consacré à sa vie, «Rocketman», en 2019. En septembre 2021, il a sorti «The Lockdown Sessions», un nouvel album entièrement composé de collaborations avec de jeunes artistes. (ats/jch)