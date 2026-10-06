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Shakira et Gerard Piqué au tribunal pour la garde de leurs enfants

Shakira et Piqué se retrouvent au tribunal

epa13285375 Colombian singer Shakira (C) leaves court in Barcelona, Spain, 06 October 2026, following a trial with her former partner, retired Spanish soccer player Gerard Pique, to review visitation ...
Séparés depuis 2022 après plus de dix ans de vie commune, Shakira et Gerard Piqué doivent à nouveau s’entendre sur l’organisation de la vie de leurs fils Milan et Sasha.Keystone
Trois ans après leur séparation, Shakira et Gerard Piqué se retrouvent à nouveau devant la justice. La chanteuse souhaite modifier le droit de visite de leurs deux fils afin de leur éviter de multiplier les allers-retours entre Miami et Barcelone.
06.10.2026, 21:4506.10.2026, 21:45

Shakira et son ex-compagnon, l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué, se sont retrouvés mardi devant un tribunal de Barcelone. Ils doivent évoquer un changement des modalités du droit de visite de leurs deux fils, définies après leur séparation en 2022, a indiqué l'équipe juridique de la star colombienne.

Shakira, actuellement en concert à Madrid, a demandé à réduire le nombre de voyages effectués par leurs enfants entre Miami, où ils vivent au quotidien avec elle, et Barcelone, où réside leur père, afin de «protéger leur bien-être émotionnel, physique et scolaire», ont expliqué ses représentants légaux dans un communiqué.

Elle propose ainsi que ce soit Gerard Piqué qui se rende à Miami pendant leurs vacances, afin que les enfants puissent «conserver plus longtemps leur routine», ont-ils fait valoir.

Avec cette demande, la chanteuse «n'entend pas réduire le temps que les enfants passent avec leur père», est-il précisé de même source.

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Shakira et Piqué avaient révélé leur relation en 2011. Deux enfants sont ensuite nés de leur union, Milan et Sasha, en 2013 et 2015. Après plus d'une décennie de vie commune, le couple avait annoncé publiquement sa séparation en juin 2022. Quelques mois plus tard, ils étaient parvenus à un accord concernant la garde de leurs enfants, à la suite duquel la star colombienne avait quitté Barcelone pour s'installer avec eux à Miami.

Gerard Piqué, ancien champion du monde de football en 2010 avec l'Espagne, dispose, de son côté, de plusieurs jours par mois ainsi que de périodes de vacances pour être avec ses deux fils.

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Shakira, 49 ans, achève à Madrid sa tournée mondiale avec une série de 13 concerts, jusqu'au 12 octobre. La star colombienne avait entamé en février 2025 une tournée intitulée «Las mujeres ya no lloran» («Les femmes ne pleurent plus»), un ensemble de chansons qui évoque sa rupture sentimentale avec Gerard Piqué, récompensé d'un prix Grammy. (mbr/ats)

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