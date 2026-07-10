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Shakira s'adresse à Kylian Mbappé dans une vidéo

Vidéo: watson

Shakira a eu des mots tendres pour Kylian Mbappé

Sur la route pour le match France-Maroc, la chanteuse a adressé un message de gratitude à Kylian Mbappé ainsi qu’à ses fans français.
10.07.2026, 14:5310.07.2026, 14:53
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Avant de se rendre au match qui a qualifié les Bleus en demi-finale, Shakira a publié une story sur Instagram dans laquelle elle explique se réjouir du match France-Maroc. Un message que vous pouvez voir dans la vidéo en tête d'article 👆.

Dans cette vidéo, filmée depuis l’intérieur d’un véhicule, dans laquelle elle a tagué Kylian Mbappé avec un émoji «cœur avec les mains», elle ajoute également une anecdote sur le fait que le capitaine de l’équipe de France ait été le premier à accepter de participer à son clip pour Dai Dai, son hymne pour la Coupe du monde.

«Saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer à mon clip pour Dai Dai était Mbappé?»

«Kylian, je t'en serai éternellement reconnaissante»
Shakira

Dai Dai, c'est ça:

Vidéo: YouTube/shakiraVEVO

Dans une autre story, l’interprète de Hips Don’t Lie s’adresse ensuite à ses fans français (et ce, dans la langue de Molière), pour les remercier d’avoir «donné de l’amour» à sa musique.

«Et pour ce jour si spécial, je voudrais remercier la France pour tout l’amour que vous avez donné à ma musique cette année»
Shakira, sur Instragram

Shakira est au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroule actuellement en Amérique du Nord. Le 11 juin dernier, elle a enflammé l’Estadio Azteca de Mexico pour lancer officiellement la compétition.

Elle se produira également lors d’un show de mi-temps historique. Pour la toute première fois dans l’histoire du tournoi, la grande finale du dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York accueillera un spectacle de mi-temps d’une durée de 11 minutes. Curaté par Chris Martin, ce show réunira Shakira, Madonna, BTS et Justin Bieber.

Pour en savoir plus:

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