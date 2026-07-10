Shakira a eu des mots tendres pour Kylian Mbappé
Avant de se rendre au match qui a qualifié les Bleus en demi-finale, Shakira a publié une story sur Instagram dans laquelle elle explique se réjouir du match France-Maroc. Un message que vous pouvez voir dans la vidéo en tête d'article 👆.
Dans cette vidéo, filmée depuis l’intérieur d’un véhicule, dans laquelle elle a tagué Kylian Mbappé avec un émoji «cœur avec les mains», elle ajoute également une anecdote sur le fait que le capitaine de l’équipe de France ait été le premier à accepter de participer à son clip pour Dai Dai, son hymne pour la Coupe du monde.
«Kylian, je t'en serai éternellement reconnaissante»
Dai Dai, c'est ça:
Dans une autre story, l’interprète de Hips Don’t Lie s’adresse ensuite à ses fans français (et ce, dans la langue de Molière), pour les remercier d’avoir «donné de l’amour» à sa musique.
Shakira est au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroule actuellement en Amérique du Nord. Le 11 juin dernier, elle a enflammé l’Estadio Azteca de Mexico pour lancer officiellement la compétition.
Elle se produira également lors d’un show de mi-temps historique. Pour la toute première fois dans l’histoire du tournoi, la grande finale du dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York accueillera un spectacle de mi-temps d’une durée de 11 minutes. Curaté par Chris Martin, ce show réunira Shakira, Madonna, BTS et Justin Bieber.