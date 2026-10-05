Joël Dicker vient d'annoncer plusieurs nouveautés, et il ne s'agit pas que d'un nouveau roman. image: anoush abrar / rosie & wolfe

Joël Dicker réserve de grosses surprises à ses fans

Les mordus de Joël Dicker ont de quoi se réjouir: l'écrivain suisse le plus célèbre du monde a une actualité particulièrement chargée. Entre deux nouvelles sorties de livres et une adaptation pour Prime Video récemment tournée en plein Genève, voici ce qui attend ses lecteurs les plus assidus.

Plus de «Divertissement»

On connaissait Joël Dicker romancier, éditeur et homme de séries. Il faudra ajouter une nouvelle corde à son arc: illustrateur. Le 15 octobre, sa maison Rosie & Wolfe publiera une nouvelle version de La Très Catastrophique Visite du Zoo, entièrement illustrée par son auteur.

Un projet inédit

Une édition née presque par accident, quelques mois après le succès considérable rencontré par ce roman volontairement différent des thrillers auxquels l’écrivain genevois avait habitué son public. Selon sa maison d’édition, le livre s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Un accueil auquel il ne s'attendait pas, comme il l'affirme lui-même:

«Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé que La Très Catastrophique Visite du Zoo reçoive un accueil pareil», démarre Joël Dicker dans un communiqué transmis à watson ce dimanche.

Avec ce livre, l’auteur de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert s’était lancé un défi assez inhabituel: écrire une histoire capable de séduire des lecteurs de générations et de niveaux très différents. «Je voulais que ce livre nous permette de nous rappeler que la lecture nous rassemble, qu’elle est un objet de partage», explique-t-il. «Ce qui est parfois évident pour la cuisine ou le cinéma l’est étrangement moins pour la littérature: on peut être très différents et aimer le même livre.»



Après sa publication, Joël Dicker a commencé à recevoir des réactions de familles et de classes ayant lu son histoire ensemble.

«Parmi les témoignages qui m’ont le plus marqué il y a eu les dessins. J’en ai reçu un nombre incroyable»

Ce qui lui donne une idée: «Comme j’aime dessiner depuis toujours, j’ai eu envie moi aussi de m’y mettre. D’abord pour mon propre plaisir. J’ai eu envie de recréer certaines scènes du livre sous forme de dessins», explique le Genevois.« Et puis je me suis pris au jeu et c’est ainsi qu’est venue l’idée d’une version illustrée de La Très Catastrophique Visite du Zoo.»

La Très Catastrophique Visite du Zoo s'est vendu à 500 exemplaires.

image: rosie & wolfe

Une manière également de boucler la boucle avec ceux qui lui en ont donné l’idée. «Ce livre existe donc grâce à l’énergie et l’enthousiasme insufflés par mes lecteurs. En le publiant, c’est aussi une façon de leur rendre hommage et de les remercier pour leur confiance.»

Joël Dicker a décidé de prendre lui-même les crayons pour illustrer son histoire. image: rosie & wolfe

Un nouveau roman imminent

Cette édition illustrée ne sera toutefois pas la dernière nouveauté signée Joël Dicker avant longtemps. L’écrivain a déjà annoncé la publication de son prochain roman pour janvier 2027.

Vidéo: watson

Pour l’heure, très peu d’informations ont filtré sur ce nouveau livre. Son titre et son intrigue restent notamment secrets. Il marquera en revanche son retour avec un roman inédit moins de deux ans après La Très Catastrophique Visite du Zoo.

Et les prochains mois de Joël Dicker ne se joueront pas uniquement dans les librairies. Cet été, de nombreux Genevois ont été intrigués par une agitation inhabituelle dans certaines rues de la ville. Une intervention policière particulièrement musclée avait notamment suscité la curiosité côté Rive gauche.

Or, il s'agissait de rien de moins que de l’adaptation d’Un Animal sauvage, le thriller publié par Joël Dicker en 2024, dont Prime Video prépare une série en six épisodes.

Et ce n'est qu'un début: Prime Video a conclu un partenariat avec l'auteur autour de plusieurs de ses romans, avec notamment L’Enigme de la chambre 622 et Le Livre des Baltimore dans les cartons. De quoi occuper sérieusement l’écrivain genevois ces prochains mois.

Vidéo: watson