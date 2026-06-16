Shakira lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football 2026, le 11 juin 2026 à Mexico, au Mexique. Image: FIFA

«Je n'ai jamais vécu ça lors d'un mondial»: on a rencontré Shakira

La superstar colombienne chantera sa nouvelle chanson Dai Dai à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. Nous l'avons rencontrée. Elle se livre sur sa carrière, sa vie familiale et ses futurs concerts en Espagne.

Steffen Rüth / ch media

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Shakira est au sommet de sa carrière. Début mai, la Colombienne s'est produite devant deux millions de personnes sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, et la Cour suprême espagnole l'a récemment blanchie des accusations de fraude fiscale, ordonnant le remboursement d'une coquette somme de 55 millions d'euros. Douze concerts sont prévus à Madrid et avec sa nouvelle chanson Dai Dai (Allez! en italien), la star mondiale de la pop, 49 ans, fera frissonner le monde durant la Coupe du monde. Nous l'avons rencontrée.

Vous vous produirez aux côtés de Madonna à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. Est-ce que vous appréhendez?

Shakira: Je me sens incroyablement chanceuse et honorée de faire partie de ce spectacle, qui s'annonce exceptionnel. Je pense que ce moment sera plus important que tout ce que j'ai pu vivre lors des mondiaux précédents, car Dai Dai est bien plus qu'une simple chanson de Coupe du monde.

Découvrez le clip 👇🏻 Vidéo: YouTube/shakiraVEVO

C'est-à-dire?

Elle s'adresse à chaque enfant à qui l'on a dit que son rêve était inatteignable. Elle rend hommage à des légendes du football comme Pelé, Messi et Ronaldo et nous rappelle que tous les champions ont été des enfants qui se sont battus et n'ont jamais abandonné.

«Derrière chaque champion, il y a quelqu'un qui a cru en lui» Shakira

Dai Dai n'est donc pas uniquement un titre joyeux que l'on fredonnera cet été.



«L'importance de l'éducation doit être la véritable vedette de la soirée»

Cela peut sembler ambitieux, mais le projet est concret. Nous travaillons dur pour récolter plus de 100 millions de dollars qui seront alloués à des projets éducatifs – plus particulièrement à des enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. Actuellement, environ 40 millions de dollars ont été collectés, mais la route est encore longue.

«Je reverse la totalité de mes revenus issus de cette chanson au FIFA Global Citizen Education Fund. Chaque fois que quelqu'un écoute le titre ou regarde le clip, il contribue à créer plus d'opportunités pour les enfants du monde entier – de l'Ouganda à la Colombie, en passant par Bombay.»

Pourquoi l'éducation vous tient tant à cœur?

Depuis l'âge de 18 ans, j'écris des chansons et je construis des écoles. Avec cette Coupe du monde, ces deux passions se rejoignent enfin. Le seul outil dont nous disposons pour changer le monde, c'est l'éducation. En tant qu'adultes, nous devons offrir aux enfants les chances qu'ils méritent.

Lorsque vous avez sorti la chanson Waka Waka pour la Coupe du monde de 2010, le monde semblait plein d'optimisme. En 2026, la vision est plus pessimiste. Nous vivons dans un contexte de crises, de guerre et, dans de nombreux endroits, la société est divisée.

Je partage ce constat.

Dai Dai, et votre musique en général, ont-elles le pouvoir d'améliorer le moral?



«Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que les gens se rassemblent. Les algorithmes manipulent les réactions, divisent les personnes et les montent les unes contre les autres» Shakira

Nous avons besoin d'enthousiasme pour une cause commune – comme le football ou la musique. La musique a le pouvoir de relier des gens qui n'ont rien en commun. Et lorsque cette force sert un objectif aussi important que l'éducation, cela est très précieux.

Quels sont les ingrédients qui font la réussite d'une chanson pour le mondial?



«Un rythme puissant sur lequel tout le monde peut danser, de l'énergie, de la passion et un message clair et cohérent»

L'élément décisif est une touche d'innovation qui éveille la curiosité et interpelle. C'est pour cela que j'ai pris mon temps pour développer ce titre. Quand je l'ai présenté à la FIFA, tout le monde a été enthousiasmé parce qu'il réunit tous ces ingrédients essentiels.

Ed Sheeran a notamment collaboré sur le titre. Comment la chanson a-t-elle vu le jour?

De façon très naturelle. J'ai dit à Ed: «Faisons quelque chose pour la Coupe du monde.» Il a tout de suite accepté, car composer de la musique pour cet événement était l'un de ses rêves. Il a apporté sa contribution, et j'ai écrit le reste des paroles et de la musique. Tout s'est déroulé facilement, exactement comme à l'époque pour Waka Waka.

Avec Waka Waka, Shakira a signé en 2010 l'un des tubes les plus marquants de l'histoire de la Coupe du monde. Seize ans plus tard, la Colombienne revient avec Dai Dai. Image: EPA

Comment reconnaissez-vous une bonne chanson?

«Je fais avant tout de la musique pour moi-même. Si une chanson me donne envie de danser et me fait me sentir bien, je sais qu'elle est réussie»

Dai Dai est sans aucun doute une chanson qui fait du bien. Elle parle de détermination et du fait qu'un vrai vainqueur connaît aussi des difficultés. Elle reste toutefois légère et hymnique. Elle est simplement taillée pour faire bouger.

Waka Waka est considéré comme l'un des meilleurs morceaux de Coupe du monde de tous les temps. Quelle importance a-t-il pour vous aujourd'hui, seize ans plus tard?



«La chanson a eu un impact énorme sur ma vie. C'est elle qui a fait de moi une mère, car grâce à elle, j'ai rencontré le père de mes enfants. Milan a 13 ans, Sasha 11 ans. Ils sont le soleil de ma vie et la plus belle chose qui me soit jamais arrivée.»

Depuis que je suis enfant, être mère a toujours été l'un de mes désirs les plus profonds et une priorité encore plus grande que ma carrière musicale.

Vous avez 30 ans de carrière derrière vous. Avez-vous l'impression d'avoir atteint votre apogée?

Etrangement, bien que je fasse ce métier depuis longtemps, j'ai l'impression de ne faire que commencer.

«Je suis plus passionnée que jamais et toujours aussi heureuse de ma carrière»

Je suis la première étonnée de réussir à concilier ma vie de mère avec mon amour pour ma musique.



«En ce moment, je suis réellement au sommet professionnellement»

Vous avez des origines espagnoles et colombiennes, mais aussi italiennes. Que pensez-vous du fait que l'Italie ne soit pas qualifiée?

J'ai été super triste lorsqu'elle ne s'est pas qualifiée, inconsolable même! Mais c'est la vie.

Quelle équipe vos fils soutiennent-ils? Vous êtes Colombienne et leur père, l'ancien footballeur international Gerard Piqué, est Espagnol.

Facile (rires): quand la Colombie joue, ils portent le maillot colombien et quand l'Espagne joue, le maillot espagnol.



En décembre, vous donnerez des concerts à Madrid dans un stade construit pour vous. Pensez-vous que les résidences – le fait qu'un artiste s'installe à un endroit pendant une période – représentent l'avenir de la musique live?

Je pense que ces formats vont effectivement jouer un rôle important dans l'avenir de l'industrie.

«Je souhaite donner le spectacle le plus incroyable de ma vie. Et cela est plus facile lorsque l'on reste au même endroit»

Pourquoi Madrid?



«Parce que c'est l'une des villes les plus vibrantes d'Europe. J'adore Madrid»

Au départ, nous avions prévu trois concerts, mais la demande était si forte que nous en avons ajouté. Au total, douze dates sont prévues dans ce stade. Il y aura notamment de nouvelles chansons, des invités spéciaux. Je vais mettre le feu chaque soir, promis (rires)!