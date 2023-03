People

Emrata et son ex à poil sur Insta? Voici ce qu'il s'est passé

Emily Ratajkowski et Eric André avaient surpris la Toile à la Saint-Valentin en postant sur Instagram des photos d'eux nus. L'humoriste a expliqué les dessous de cette photo.

Comme les siestes sur les aires d'autoroute, c'était une relation turbo express. A peine ensemble, Eric André et Emily Ratajkowski sont déjà séparés. Néanmoins, l'acteur et humoriste américain est revenu sur la raison pour laquelle des photos d'elle et lui nus se sont retrouvées sur Instagram. Il a expliqué le behind the scene de ce «shooting» au magazine Rolling Stones ce mardi 14 mars.

Vous ne savez pas qui est Eric André? Tada!

«Leur beauté, c’est leur spontanéité»

Il explique que c'est Emily qui a pris ces photos: «Elle a commencé à avoir un fou rire et elle m'a dit: "Il faut que je prenne une photo de ça. C'est emblématique"». On dira même iconique!

A l'époque, le couple avait voulu «capturer un heureux accident» et le partager «avec le monde», bien que le monde n'avait absolument rien demandé.

Pour rappel, voici les photos 👇

image: instagram

image: instagram

L'humoriste a également assuré que ces clichés n'étaient pas le résultat d'une mise en scène. «Leur beauté, c’est leur spontanéité», a-t-il confié à Rolling Stones. On adore tout particulièrement «la beauté» des fringues qui trainent par terre, c'est vraiment très beau... ça vaut combien en NFT?

«La capture d'heureux accidents est le fondement de l’art. L’art ce n’est pas quelque chose d’intellectuel, c’est primaire. Il doit parler à vos hormones autant qu’il parle à votre esprit» Eric André, cet artiste à deux doigts de tout plaquer pour vendre mes selfies ratés au MET.

Un second argument a été avancé par l'humoriste: celui de devancer les paparazzis qui souhaitaient à tout prix révéler leur relation. Pour la première fois, l'acteur s'est retrouvé au centre de toutes les attentions pour avoir été le petit ami d'Emily Ratajkowski. Poursuivi par les paparazzis, il a apparenté cette expérience à «de la traque légalisée, sans limites et quasi abusive». Une situation qu'Emrata a, selon lui, géré avec grâce.

En tout cas, avec plus de grâce que cette séance photo «spontanée, emblématique et artistique».

(sia)

