L'annonce de cet accouchement a créé l'émoi auprès des fans de Kylie Jenner. Image: instagram

People

Ça y est! Kylie Jenner a accouché de son deuxième enfant

La femme la plus suivie d'Instagram a révélé avoir donné naissance à son second enfant dimanche. Si le sexe du bébé a été gardé par les parents, un petit indice a semblé les trahir.

Un nouveau membre vient d'intégrer le clan Kardashian-Jenner. Dimanche, Kylie Jenner a annoncé la naissance de son deuxième enfant avec le rappeur américain Travis Scott. C'est sur Instagram que la nouvelle a été partagée à l'aide d'une photo en noir et blanc dans laquelle on y voit une main de bébé tenue par celle d'un adulte.

Comme la légende de la publication le mentionne, l'enfant est né le 2 février 2022. Soit un jour après le quatrième anniversaire du premier enfant du couple, Stormi Webster.

Kylie Jenner avait annoncé sa seconde grossesse sur Instagram. Image: instagram

L'annonce de cet accouchement a créé l'émoi auprès des fans de l'entrepreneuse et influenceuse de 24 ans. Laquelle a également reçu les félicitations de son petit ami, de sa mère Kris Jenner ou encore de sa demi-soeur Kourtney Kardashian.

Si le sexe du nouveau-né a été gardé par Kylie Jenner et Travis Scott, plusieurs journaux people, dont TMZ ont interprété l'emoji cœur bleu accolé à la date de naissance mentionnée dans la légende comme l'indication d'un petit garçon. Le nom de ce dernier n'a pas non plus été dévoilé.

La grossesse de Kylie Jenner avait également été confirmée par la star sur Instagram. Un acte probablement précipité après que son père Caitlyn Jenner l'avait malencontreusement révélé dans une interview. (mndl)