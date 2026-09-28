Des tapis rouges aux terrains de la NFL, retour sur la fin de l'histoire d'amour mythique entre Gisele Bündchen et Tom Brady. images: instagram, getty

Gisele Bündchen a quitté Tom Brady avec ces trois mots surréalistes

Un livre choc à paraître raconte l'envers du décor de la rupture du mannequin star Gisele Bündchen et du champion de football américain Tom Brady. Tentatives de rabibochage manquées et lettre restée dans un tiroir: les coulisses de la fin de leur histoire se dévoilent enfin.

Plus de «Divertissement»

Un nouvel ouvrage signé Lars Anderson, intitulé Brady: An American Story and the Price of Greatness (Brady : Une histoire américaine et le prix de la grandeur), à paraître ce mardi 29 septembre, s'apprête à lever le voile sur les secrets les plus intimes de l'un des ex-couples les plus célèbres de la planète.

L'auteur y retrace le parcours de l'ancien quarterback star de la NFL et met en lumière ce qui a détruit son union avec le mannequin brésilien, brutalement achevée par trois mots incisifs. Pour rappel, Tom Brady et Gisele Bündchen ont officialisé leur divorce le 28 octobre 2022, mettant un terme définitif à 13 ans de mariage. Et voici comment tout se serait réellement déroulé, selon des révélations exclusives du Daily Mail.

Souvenirs...

L'ultimatum manqué du Super Bowl 2017

Selon les extraits de l'ouvrage, les tensions autour de la carrière du sportif ne datent pas d'hier. Gisele Bündchen poussait pour que son époux prenne sa retraite depuis 2017, au bas mot. Cette année-là, juste après la victoire historique des New England Patriots contre les Falcons d'Atlanta, la star des podiums a rejoint son mari sur le terrain.

Mais au lieu de simplement célébrer le triomphe, elle lui aurait glissé une question sans équivoque:

«Est-ce que ce ne serait pas le moment parfait pour prendre ta retraite?»

Face au silence de son mari, elle a retenté sa chance plus tard dans la soirée, ce à quoi le champion a fini par répondre: «Pas de chance, ma puce. Je m'amuse beaucoup trop en ce moment.»

Peu après, lors de vacances en famille, le mannequin aurait demandé à Jay Feely, un ancien coéquipier de son mari, d'intervenir pour le convaincre que raccrocher les crampons serait «le plus grand acte de leadership» qu'il puisse accomplir pour ses proches.

Une photo de famille - archives. instagram de gisele

L'ancien joueur de Michigan, Jay Feely, se souvient encore parfaitement de la fermeté du mannequin brésilien lors de ces vacances en famille. «Elle était extrêmement sérieuse», a-t-il confié. Mais au lieu de suivre les consignes de Gisele, ce dernier s'était tourné vers le quarterback pour lui lancer: «Joue aussi longtemps que tu en as envie.» Ce à quoi Tom Brady s'était contenté de répondre par un simple clin d'œil complice.



Une lettre poignante laissée dans un tiroir

La crise a passé un nouveau cap en 2018, après la défaite des Patriots face aux Eagles de Philadelphie. Gisele Bündchen a alors rédigé une longue lettre manuscrite à l'attention de son époux pour lui expliquer que leur mariage battait de l'aile. Elle y exprimait un besoin criant d'attention et de soutien au quotidien.

Elle avait besoin «qu'il soit présent lorsqu'il était à la maison, qu'il ne passe pas son temps à répondre aux messages de son téléphone qui vibrait sans cesse ou à rejouer le match dans sa tête. Elle avait besoin d'aide avec les enfants, de la possibilité de faire la grasse matinée quelques jours par semaine et de plus de temps pour sa propre carrière», relaie le média Page Six.

Un ancien coéquipier du quarterback souligne le déséquilibre qui régnait alors au sein du foyer: «Les gens doivent comprendre que Gisele était une star internationale plus grande que Tom. Elle commençait à en avoir assez de vivre au rythme du calendrier de Tom et de rester dans son ombre pendant la saison de football.»

De son côté, un ami proche du sportif résume le quotidien étouffant auquel faisait face le mannequin:

«Le mec se lève aux aurores, pense toute la journée à un sport qui est étranger à sa femme, rentre à la maison et se couche tous les soirs à 21 heures. Il ne peut pas vraiment sortir au restaurant sans créer une émeute. Tout ce qu'il mange a un goût horrible. Ce mode de vie devait devenir pesant pour Gisele.»

Bien que le couple ait suivi une thérapie conjugale, Tom Brady a fini par ranger cette note poignante au fond d'un tiroir, la relisant seulement lors de nuits solitaires pour se rappeler d'accorder autant d'énergie à son couple qu'à sa carrière.

Une retraite manquée

En février 2022, l'athlète annonce enfin sa retraite, avant d'opérer un spectaculaire retour en arrière 40 jours plus tard. C'est précisément ce volte-face qui aurait plongé la relation dans un point de non-retour.

Tom Brady embrasse sa femme après la fin du Super Bowl LV au Raymond James Stadium, le 7 février 2021 à Tampa, en Floride (image d'archives). Les Buccaneers de Tampa Bay avaient battu les Chiefs de Kansas City sur le score de 31 à 9. Getty Images North America

L'été suivant, Tom Brady est apparu au camp d'entraînement «extrêmement amaigri et anxieux», à tel point que ses coéquipiers et ses entraîneurs se sont inquiétés pour sa santé. Bruce Arians, son ancien entraîneur chez les Buccaneers, raconte: «Il était très clair que la cause de cette perte de poids était le stress lié à ses problèmes personnels.»

Un autre membre du staff va plus loin: «Il ressemblait à un patient atteint d'un cancer avec de très beaux cheveux. Il semblait tout simplement misérable.»

Après une tentative désespérée de 11 jours aux Bahamas pour sauver leur union en août 2022, Tom Brady est revenu «comme une coquille vide». La décision finale est tombée peu de temps après, d'une manière aussi soudaine que surprenante.

Une fin lue dans les étoiles

Comme le révèle le Daily Mail, un proche de l'ancien quarterback a partagé la scène surréaliste qui a scellé le sort du couple. Alors que leurs échanges quotidiens semblaient normaux, Gisèle Bündchen a pris une décision radicale:

«Un jour, Gisele, qui est très branchée astrologie, a fondamentalement regardé les étoiles et a dit à Tom: "We're not compatible" (en français: "Nous ne sommes plus compatibles"). Et juste comme ça, c'était fini pour elle.»

Eh oui! Aussi étrange que cela paraisse, l'astrologie - en plus des années passées sous haute tension - semble avoir poussé à la fin de la romance de ce it-couple des années 2010.

Cette phrase cinglante a immédiatement mis fin à leurs 13 années de mariage, laissant le champion de la NFL «totalement désemparé».

Aujourd'hui, Gisele Bündchen a définitivement tourné la page. En février 2025, le mannequin brésilien a donné naissance à son troisième enfant, le premier avec son compagnon Joaquim Valente, son ancien instructeur de jiu-jitsu. Une naissance survenue deux ans seulement après son divorce qui aurait profondément «piqué» l'ancien quarterback, selon un proche cité dans l'ouvrage.

Un peu plus d'un mois après cette arrivée, Tom Brady a publié une photo énigmatique sur son compte Instagram: on y aperçoit sa silhouette au coucher du soleil, le bras tendu, au moment exact où le ballon s'échappe de ses mains. En légende, le champion s'est contenté d'écrire deux mots: «True Love» («Le vrai amour»). Pour ses amis les plus proches, l'intention ne faisait aucun doute. Comme le résume l'un d'eux, cette publication constituait tout simplement «le plus doux des doigts d'honneur».