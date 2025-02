Le mannequin est en couple avec Joaquim Valente, prof de sport.

Gisele Bündchen a donné naissance à son troisième enfant

Le top model a accueilli son troisième enfant et le premier avec son petit ami Joaquim Valente.

Gisele Bündchen, 44 ans, vient de donner naissance à son troisième enfant. La mannequin, discrète depuis le début de sa grossesse, n'a rien posté sur les réseaux sociaux. Pas même la photo en noir et blanc d'une petite main boudinée dans la sienne. L'info vient des concierges américaines, c'est-à-dire Page Six et TMZ. On ne peut pas non plus vous dire si c'est un garçon ou une fille, car elle a gardé ce détail secret, tout comme le nom de l'enfant. Mais grâce à TMZ, on sait que cet enfant est «en bonne santé». Merci pour cette info.

Sur Instagram, Gisele Bündchen a partagé une vidéo d'elle, avec une voix off disant des choses profondes sur le sens de la vie et l'acceptation de soi.

Gisele Bündchen a accueilli ce nouveau-né avec son compagnon actuel, Joaquim Valente, coach sportif de 37 ans, originaire du Brésil, comme elle, mais aussi professeur de jiu-jitsu. Une discipline que la maman a adoptée. La star avait annoncé sa grossesse en octobre 2024.

Joaquim Valente et Gisele Bündchen le 24 juillet 2024 en Floride. GC Images

Les premières rumeurs de romance avaient commencé lorsqu'ils avaient été aperçus en vacances ensemble au Costa Rica avec les deux enfants de Gisele Bündchen. Ils auraient officiellement commencé à se fréquenter en juin 2023.

Avec son ex-mari, Tom Brady, Gisele Bündchen a deux enfants. Benjamin, 15 ans, et Vivian, 12 ans, qu'ils ont eus en 2009 et 2012. L'ancien joueur de la NFL a, quant à lui, un fils de 17 ans d'une précédente relation avec l'actrice américaine Bridget Moynahan (I,Robot, Lord of War).

Gisele Bündchen avec ses deux enfants qu'elle a eus avec Tom Brady. instagram

Le couple a divorcé en 2022 après 13 ans de mariage. En octobre 2024, la Brésilienne n'a eu d'autre choix que de dévoiler son ventre arrondi suite aux gros titres de la presse people annonçant sa grossesse. Quant à Tom Brady, il serait actuellement célibataire.

