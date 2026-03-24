Plus il y a de Margot Robbie, mieux c'est: l'actrice s'est associée à Kylie Minogue pour une nouvelle campagne de sacs à main. CAPTURE D'éCRAN: CHANEL

Cette pub avec Margot Robbie va vous rappeler quelque chose

Pour la nouvelle campagne de printemps du «Sac 25» de Chanel, son égérie Margot Robbie surfe sur la vague de nostalgie ambiante pour les années 2000 en rejouant un clip emblématique de Kylie Minogue.

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Tout ce que à quoi touche Margot Robbie se transforme en or, c'est un fait scientifique désormais quasiment établi. Nous venons d'en avoir la démonstration supplémentaire avec la publication du dernier clip de promo de la maison Chanel ce lundi, toute dernière marque à voguer sur la tendance de nostalgie des 2000's.

Réalisée par Michel Gondry, auquel on doit déjà la version originelle, cette interprétation contemporaine du clip «Come Into My World» de Kylie Minogue met en scène une multitude de Margot Robbie armées de diverses versions du «Sac 25».

En observant bien, vous remarquerez que même l’icône pop vient faire une apparition, 25 ans après la sortie du titre - et quinze après sa mise en ligne sur YouTube.



La nouvelle pub Chanel... Vidéo: watson

Le célèbre clip, sorti en 2002... Vidéo: YouTube/Kylie Minogue

Alors que le premier clip avait été tourné sur un véritable carrefour parisien, la version Chanel de 2026 troque le décor réel contre un studio de Los Angeles. Le concept, en revanche, reste inchangé: Margot Robbie caresse un chien, pousse un vélo et fait signe à Kylie Minogue, qui apparaît à une fenêtre toute de rose vêtue, reprenant son look de 2001.

Là voilà! capture d'écran: chanel

«Je me souviens l'avoir regardé quand j'étais enfant et avoir trouvé ça tellement cool et ingénieux — les trucages réalisés devant la caméra qui l'ont rendu si célèbre», avait glissé l'actrice à Vogue à propos de la vidéo originale.

Selon Page Six, cette collaboration entre les deux icônes mijotait depuis longtemps. Mais elle coule de source. Margot Robbie et Kylie Minogue partagent de nombreux points communs: outre leurs origines australiennes, elles ont toutes deux débuté leur carrière dans le feuilleton australien Neighbours — Kylie à la fin des années 1980, Margot deux décennies plus tard.

D'ailleurs, l'actrice a confié que le tout premier concert auquel ait assisté était la tournée «Fever» à Sydney, où Come Into My World était l'un des moments forts de la setlist.



Cette collaboration en laisse présager d'autres. chanel

A tel point qu'en 2023, Kylie Minogue avait même cité Margot Robbie comme l'actrice idéale pour l'incarner dans un biopic.

«Il n'y a rien que Margot ne sache faire» Kylie Minogue, dans E! News

Une affirmation que l'actrice nuance avec humour en rappelant qu'elle n'a aucune compétence musicale. «Je ne sais pas chanter. Là, je peux faire Kylie sans tout gâcher», précise Margot dans Vogue.

Qu'à cela ne tienne, cette campagne pour Chanel, dont Margot Robbie est ambassadrice depuis 2018, pourrait être le présage d'une autre collaboration à venir. En tout cas, la pub est d'ores et déjà iconique. (mbr)

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