Taylor Russell et Harry Styles ont été aperçus ensemble pour la première fois en août. Image: getty

People

Harry Styles est «fou amoureux» de cette jeune actrice

L'actrice Taylor Russell et le chanteur britannique seraient en couple depuis plusieurs mois maintenant. Si lui n'a plus besoin d'être présenté, la jeune Canadienne reste un mystère parmi les people.

Plus de «Divertissement»

Mettre le grappin sur l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood a le mérite d'être relevé. Harry Styles serait ainsi «fou amoureux» de Taylor Russell si l'on en croit Page Six. Les deux tourtereaux ont été aperçus pour la première fois cet été à Londres et ne se quittent plus depuis, à tel point que le chanteur Harry envisage «définitivement un avenir avec Taylor». Mais comment cette jeune actrice de 29 ans, dont personne ne connaissait vraiment l'existence jusqu'ici, a-t-elle réussi cet exploit? C'est l'enquête people de la semaine.

On vous en parlait ici 👇 People Harry Styles a été aperçu (très) proche de cette actrice

Qui est Taylor Russell?

Taylor Russell a 29 ans. Née au Canada d'une mère blanche et d'un père jamaïcain, elle a grandi principalement du côté maternel de la famille, bien qu'elle se soit sentie souvent rejetée par cette partie de la famille en raison de sa couleur de peau selon ses dires en interview. On ne sait que très peu de choses sur son histoire avant les tapis rouges, mais ce que l'on sait en revanche, c'est que bébé Taylor n'est pas venue au monde avec une cuillère en argent dans la bouche, au contraire.

Taylor Russell, c'est elle. Image: instagram

Ses parents ont dû faire face à d'importants problèmes financiers qui ont conduit la famille à devoir faire appel à l'aide sociale et à déménager très souvent. A 13 ans, Taylor décroche son premier job en tant qu'hôtesse dans un restaurant sichuanais appelé Sammy J's. «J'étais plus comme une mère», dira-t-elle au Haarper's Bazar lors d'une interview. La vie était donc loin de ressembler à un conte de fées.

Si son nom n'est connu que depuis quelques années, le parcours artistique de la jeune fille a commencé dès son enfance. D'abord attirée par le ballet, puis par la peinture, elle découvre sa véritable vocation d'actrice à l'âge de dix-huit ans. Une révélation tardive si l'on compare avec le patelin hollywoodien habituel. Pas de passage par la case Disney, Taylor Russell s'est débrouillée seule. En 2012, elle prend la direction de Los Angeles. Son rêve? Devenir actrice.

Commence alors un long et sinueux parcours qui mêlera auditions et petits jobs en bijouterie, dans les restaurants ou encore les boucheries et les entrepôts d'Amazon. Il aura fallu quatre ans à Taylor Russell pour décrocher son premier (vrai) rôle au cinéma.

2018, l'année du graal

La carrière de Taylor Russell prendra un véritable tournant en 2018. Au revoir donc les petits rôles minables, bonjour la célébrité. Et surprise, c'est Netflix qui lui ouvrira les portes du septième art puisque le rôle de Judy Robinson dans la série de science-fiction Perdus dans l'espace lui vaudra les éloges de la critique et une nomination au Saturn Award. Viendra ensuite Escape Room (2019), qui a remporté un franc succès puis Waves, qui lui a valu plusieurs récompenses.

Image: instagram

En 2022, Taylor a joué aux côtés du pimpant Timothée Chalamet dans le drame romantique cannibale Bones and All. Sa performance, acclamée par la critique, lui vaudra là encore plusieurs nominations, dont le prix Marcello-Mastroianni à la Mostra de Venise où elle rencontrera un certain... Harry Styles, dont le dernier flirt avait choqué la Toile.

Pour tout comprendre 👇 People Harry Styles s'est fait filmer en train de galocher une autre star

Venise, le dénominateur commun

Si tout le monde se focalisait sur Timothée Chalamet, également présent à la Mostra de Venise, c'est elle qui deviendra la grande star de l'événement. Lorsqu'elle débarque sur le tapis rouge, Taylor Russell fait sensation dans sa robe Balenciaga. Dès lors, l'actrice devient la nouvelle muse de tous les créateurs de mode les plus branchés du moment. En atteste son rôle d'ambassadrice pour la marque Loewe.

Taylor Russell pour Loewe. Image: instagram

Mais c'est aussi (et surtout) à Venise, ville de l'amour, que le regard de l'actrice croisera celui du chanteur britannique, alors en couple avec Olivia Wilde. Une idylle qui, selon plusieurs rumeurs, aurait donc potentiellement commencé en terres italiennes, façon dolce vita. Et depuis six mois maintenant, les deux ne se lâchent plus.

Entre afterparty et visites de galeries d'art londoniennes, c'est vraisemblablement du sérieux entre Harry Styles et Taylor Russell, qui passent du temps ensemble ici et là «malgré leur emploi du temps chargé», a confié une source au tabloïd américain.