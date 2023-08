People

Harry Styles a été aperçu (très) proche de cette actrice

Harry Styles et Taylor Russell étaient tout câlins à Londres mercredi soir. Image: twitter

Le chanteur britannique risque de briser bien des cœurs depuis qu'il a été aperçu très complice en compagnie de la Canadienne Taylor Russell à Londres.

Harry Styles, qui vient tout juste d'achever sa tournée Love on Tour après deux ans de concerts à travers le monde, est rentré au bercail. Et le chanteur compte bien profiter de son temps libre. En effet, selon les informations du Daily Mail, ce dernier a été aperçu au bras de l'actrice canadienne Taylor Russell à la première de la pièce de théâtre The Effect, au National Theatre de Londres mercredi.

Si le duo a préféré jouer la carte de la discrétion, les quelques photos du Daily Mail les montrent très proches. Mains baladeuses, sourires en coin et petits câlins, tout porte à croire que les deux stars sont en couple. De quoi confirmer la rumeur depuis leur dernière apparition commune à Vienne, lors du concert d'Harry Styles le 8 juillet dernier.

Il y aurait donc de l'amour dans l'air entre ces deux-là... Reste à savoir si ce rapprochement est plus qu'un rendez-vous d'un soir, puisque depuis sa séparation avec Olivia Wilde, rares ont été les apparitions du chanteur aux bras de jeunes femmes. Affaire à suivre. (sia)

