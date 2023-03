People

Harry Styles s'est fait filmer en train de galocher une autre star

Le chanteur a été vu avec Emily Ratajkowski à Tokyo. Ils sont désormais la cible des paparazzis. Une vidéo du couple fait le tour de la Toile.

Après Pete Davidson et plus récemment Eric André, c’est dans les bras d’Harry Styles que le mannequin Emily Ratajkowski a été aperçue dans les rues de Tokyo ce samedi 25 mars. Une information du Daily Mail qui a publié une vidéo sur laquelle on peut voir les deux stars se rouler des pelles comme des ados prépubères, les hormones en feu.

Décryptons ensemble ce moment olé-olé:

Le chanteur se produit actuellement au Japon dans le cadre de sa tournée mondiale Love On Tour, qui porte visiblement bien son nom. Les 10 premières secondes de la vidéo annoncent la couleur: les deux stars se mangent littéralement la bouche, appuyées contre un minivan. On a l'impression d'être à la sortie des cours, avec la Pom-Pom Girl la plus en vue de l'école et le mec le plus cool du bahut.

Je pose ma main délicatement sur ton visage pour pouvoir maitriser ton impulsivité. Calme-toi quand même, on n'a pas 12 ans.

Image: dailymail

Notons que le mannequin qui n'est pas bien grand (1.70) a dû se mettre sur la pointe des pieds pour embrasser son prince charmant. Harry Styles fait tout de même 1m83.

N'est-ce pas trop mignon? A deux doigts de lever une gambette.

Image: dailymail

Ce baiser est vraiment très intense...

dailymail

...Vraiment très intense.

Image: dailymail

Mention spéciale pour la main baladeuse d'Harry Styles qui se glisse discrètement (ou pas) sur les fesses de la jeune maman. On notera également l'effort du garde du corps de protéger le couple de la pluie sans entrer dans leur sphère intime.

Image: dailymail

Oui, il a vraiment essayé.

Image: dailymail

On dirait une moule accrochée à un rocher.

Image: dailymail

Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie

Cette vidéo est, sans surprise, du pain béni pour les internautes qui n'ont pas hésité à partager leur avis avec le reste du monde. Même le chanteur Lewis Capaldi, actif sur TikTok, s'est senti concerné par cette histoire.

«Moi après avoir vu la vidéo d'Harry et Emrata»

«Je croyais qu'Emrata sortait avec Eric André, pourquoi Harry Styles lui lèche le visage?» un autre internaute sur Twitter

«Emrata portant Harry Styles»

«Harry Styles et Emrata? Qu'est-ce qu'il se passe cette semaine?»

Harry Styles sortait jusqu'à récemment avec l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde. Quant à Emrata, son dernier date s'appelle Eric André, humoriste américain avec qui elle a posé nue sur Insta.

