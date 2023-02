Pour celles et ceux qui ne s'en rappelaient pas, Ben Affleck n'en est pas à son coup d'essai. Image: watson / dr

Ben Affleck s'ennuie aux Grammys et devient (encore) un mème

Lors de la cérémonie des Grammy Awards, ce dimanche à Los Angeles, Ben Affleck a eu l'air de s'ennuyer comme un rat mort. Des clichés qui font rire la Toile et que l'acteur peut ajouter à sa collection de mèmes déjà très impressionnante.

L'usine à mèmes Ben Affleck a encore frappé. L'acteur de 50 ans, connu pour être marié à Jennifer Lopez pour ses rôles dans des films tels que Gone Girl ou Argo, a accompagné sa femme à la 65e cérémonie des Grammy Awards, ce dimanche 5 février, à Los Angeles. Et le moins qu'on puisse dire, à voir l'expression d'ennui mortel qu'il affiche sans vergogne, c'est qu'il aurait sûrement préféré être n'importe où ailleurs sur Terre qu'à la Crypto.com Arena. Et ce, à plusieurs reprises durant la soirée.

Il y a par exemple eu ce moment où J.Lo danse tandis que Ben a l'air de souffrir de douleurs intestinales intenses...

L'engueulade en direct à la télé avec Jenny from the block, suivi d'une tentative désespérée pour ne pas avoir l'air désespéré:

Ou encore ce moment où tout le monde danse (pas sur le même tempo, mais chacun tente un truc), sauf Ben:

Mais ce que les internautes semblent préférer, c'est cette tête de Ben Affleck:

Pour la référence, par ici👇

Twitter likes this

Ces têtes n'ont pas échappées aux téléspectateurs, qui ont transformé cette bad vibe energy en un énième épisode de Ben Affleck is bored in public.

«À chaque fois que la caméra est sur Ben Affleck»:

«Ben Affleck aux Grammys»:

«Ben Affleck à chaque fois que J.Lo lui dit qu'ils sont attendus quelque part»:

«Ben Affleck aux Grammys»:

«Ben débarque avec la même énergie aux Grammys qu'un ado de 15 ans lorsqu'il doit accompagner ses parents quelque part»:

«Ben Affleck aux Grammys»:

«Ben Affleck en ce moment: 'moi remplissant la pièce d'énergie négative parce que j'ai pas envie d'être là'»:

Soulignons tout de même qu'à la décharge de Ben Affleck, cette soirée des Grammys avait l'air atrocement pénible. Taylor Swift aussi a eu l'air d'avoir envie de rentrer chez elle jouer aux Sims toute la soirée.

Ben le mème

Ben Affleck n'en est pas à son coup d'essai en matière de têtes affligées. Voici le top 3, jusqu'à cette cérémonie, des mèmes à base de Ben.

Sur la plus haute marche du podium, l'indétrônable, l'homme à la clope:

Image: dr

En deuxième position, Ben s'emmerde sur un bateau avec Jennifer Lopez:

Image: dr

À la troisième place, Ben Affleck a envie de dégommer la Terre entière lorsque sa commande de chez Dunkin' Donuts se fracasse par terre:

Image: dr

