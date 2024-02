Taylor Swift a dupé ses fans du monde entier

Mais qu'ils se rassurent. L'espoir n'est pas perdu pour autant puisqu'il reste encore une ultime chance que Taylor Swift annonce (enfin) la sortie du remaster de son sixième, et très attendu, album. En effet, la chanteuse reprendra sa tournée, The Eras Tour, à Tokyo, le 7 février. Une date à laquelle, selon les nombreuses théories de ses fans, l'artiste pourrait annoncer la sortie de Reputation Taylor's Version.

«Est-ce que j'ai halluciné ou est-ce que Taylor Swift vient d'annoncer son nouvel album et non pas Reputation TV.... ?»

La chanteuse tiendra ainsi ses fans en haleine toute la soirée jusqu'au moment où elle est appelée par Céline Dion pour recevoir son prix. Et là... Elle annonce un nouvel album. Mais problème, ce n'est pas celui que l'on attendait. Sur scène, Taylor avoue avoir gardé ce projet secret pendant ces deux dernières années. Ainsi, The Tortured Poets Department sortira le 19 avril 2024. La retraite, ce n'est visiblement pas pour tout de suite.

Et puis dimanche matin, le Graal. La chanteuse troque toutes ses photos de profil pour des photos en noir et blanc sur ses réseaux sociaux. C'est l'indice ultime, celui que tout le monde attendait, l'indice qui en dit finalement beaucoup.

Taylor Swift joue-t-elle avec les nerfs de ses fans? Probablement. Depuis plusieurs semaines maintenant, elle multiplie les indices concernant la potentielle sortie de son album Reputation Taylor's Version. Entre looks griffés à l'effigie de l'album et coupe de cheveux étrangement similaire à ce qu'elle portait en 2018, tout laissait croire qu'une annonce serait faite dans les prochains jours.

