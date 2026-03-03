Le chanteur est prêt à aller jusqu'au tribunal pour empêcher la diffusion d'une vidéo compromettante. getty/watson

Justin Timberlake ne veut pas que vous voyiez cette vidéo

Si vous gardez un souvenir ému de l'arrestation de Justin Timberlake dans les Hamptons, il y a près de deux ans, pour conduite en état d'ivresse, vous n'êtes pas seul. La superstar se bat désormais pour que la vidéo de l'évènement ne soit pas diffusée dans les médias - et il est prêt à aller au tribunal pour cela.

C'était probablement l'un des meilleurs moments de l'actualité people de toute l'année 2024, quelque part entre l'arrestation de P. Diddy et l'actrice Blake Lively accusée de se comporter comme une garce en interview. L'arrestation, un soir de juin, d'un certain Justin Timberlake, au volant de sa BMW 2025, après une soirée passée avec des amis à l'American Hotel de Sag Harbor, très chic commune des Hamptons, dans l'Etat de Long Island.

Un moment qui pourrait bientôt finir dans le domaine public, à en croire des documents judiciaires obtenus par Page Six ce lundi.

Rappel des faits

Les faits, eux, appartiennent déjà à l'Histoire de la pop culture avec un grand H. Arrêté après avoir grillé un stop et zigzagué sur la voie de droite, Justin Timbarlake refuse alors par trois fois de se soumettre à un alcootest. Interrogé par un jeune agent de police (décrit par des sources à l’époque dans Page Six comme «si jeune qu’il ne savait même pas» qui était le célèbre chauffeur), il affirme n’avoir «bu qu’un martini».

Dans un rapport sans complaisance, l'agent indique pourtant que l'haleine du conducteur sent fortement l'alcool, qu'il présente des signes de mauvais équilibre ainsi qu'une incapacité à suivre les instructions.

Un témoin sur place réfutera l'affirmation selon laquelle le chanteur n'aurait bu «seul martini». «Il était complètement ivre», décrit une source présente dans le bar du American Hotel en même temps que l'interpellé. «A un moment donné, juste avant la fermeture, quelqu'un s'est levé pour aller aux toilettes et a laissé son verre sur la table.»

«Quand il est revenu, Timberlake était en train de boire sa boisson. Le gars a dit 'Justin, c’est mon verre!'» La source, dans Page Six

Selon le Daily Mail, à l'époque, face aux refus répétés d'obtempérer de Justin Timberlake, ce dernier finit menotté sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, avant d'être embarqué au poste.

Sur son «mugshot», Justin paraît en effet avoir les yeux injectés de sang et vitreux. Police de Sag Harbor

Suite à l'incident, le chanteur a initialement plaidé non coupable de conduite en état d’ivresse, avant d'accepter finalement de plaider coupable de «conduite avec facultés affaiblies par l’alcool», une infraction moindre et non pénale, indique Page Six.

Il a été condamné à effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général, à une amende de 500 dollars, ainsi qu’une surtaxe de 260 dollars. Son permis de conduire a également été suspendu dans l’Etat de New York pour une durée de 90 jours.

Lors d’une conférence de presse après le prononcé de sa peine, le 13 septembre 2024, le chanteur s'était fendu d'un mea culpa:

«Ce que j’aimerais dire à tous ceux qui regardent et écoutent, même si vous n’avez bu qu’un seul verre, ne prenez pas le volant. Il existe tellement d’alternatives. Appelez un ami, prenez un Uber, il existe de nombreuses applications de transport, prenez un taxi» Le conseil de Justin Timberlake

«C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que quiconque regarde et écoute en ce moment pourra tirer les leçons de cette erreur», concluait Justin il y a deux ans.

La vidéo bientôt diffusée?

Il semblerait toutefois que cette «erreur» se rappelle au (mauvais) souvenir de Justin ces jours-ci. Selon des documents obtenus par Page Six, l'artiste vient d'intenter un procès à la ville de Sag Harbor pour tenter d'empêcher la diffusion publique des images de la caméra corporelle portée par l'agent de police, le 18 juin 2024.

L'enregistrement, capturé lors du contrôle routier et de l'arrestation, fait actuellement partie d'une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA) déposée par des journalistes, selon le dossier.

Dans sa plainte, la superstar conteste cette diffusion, arguant qu’il est représenté «dans un état de vulnérabilité extrême». Quant à son avocat, Michael Del Piano, il a émis l'idée que la diffusion des images de la caméra corporelle causerait un «préjudice grave et irréparable» à la «réputation personnelle et professionnelle» de l'artiste.

Outre exposer le chanteur à des «moqueries et à du harcèlement publics», la plainte précise encore que la diffusion de la vidéo ne servait «aucun intérêt public légitime à comprendre le fonctionnement du gouvernement» et que «la divulgation de ces images constituerait une atteinte injustifiée» à la vie privée de l'intéressé.

Au vu du flot de blagues et de mèmes qu'avait suscité l'arrestation de Justin Timberlake il y a deux ans, on ne peut que lui donner raison sur ce point. Ce qui ne nous empêche pas d'espérer très fort la diffusion de cette vidéo, qui ne manquera pas, elle non plus, d'entrer dans l'Histoire people.

