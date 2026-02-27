beau temps17°
DE | FR
burger
Divertissement
Commentaire

César 2026: Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves

Commentaire

Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves de gosse

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Léna Mahfouf attends the Courrèges Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Pari ...
Getty Images Europe
Jeudi soir, et pour la troisième année consécutive, la Française la plus puissante de sa génération a dû slalomer entre la jalousie et le mépris pour se charger des bruissements people sur le tapis rouge des César. A 28 ans, l’impressionnante Léna Mahfouf cristallise sans le vouloir les grandes fragilités de cette drôle d’époque.
27.02.2026, 12:0727.02.2026, 14:05
Fred Valet
Fred Valet

Elle n’est pas comédienne ou réalisatrice. Elle n’est pas non plus journaliste, styliste ou mannequin. Comble d’ironie, cette jeune femme n’est même pas vraiment ce que l’on appelle vaguement une «influenceuse».

Curieusement, tout ce qu’elle n’a jamais été l’a rendue riche, puissante, populaire, mais aussi détestable, pour toute une frange de vieux cerbères corporatistes et d’envieux chroniques.

Au lendemain de la grande cérémonie du cinéma français, il faut sans doute rendre aux César ce qui appartient aux César. Le flair et l’opportunisme d’avoir confié les potins de tapis rouge à Léna Situations, une personnalité qui a (beaucoup) plus de succès et de vivacité qu’eux, pour la troisième année consécutive.

Une initiative des huiles de Canal+, comme un sursaut de la dernière chance, conscientes que le raout quinquagénaire ronfle dans un pénible entre-soi qui ne passionne plus grand monde.

En quelques années, la star franco-algérienne a réalisé l’exploit de réussir sa vie et de froisser plus ou moins tout le monde avec le même culot, des experts du cinoche autoproclamés aux misogynes décomplexés, jusqu’à l’extrême droite française, dont certains porte-voix avaient comparé sa tenue du Festival de Cannes 2025 au «style des Frères musulmans».

Les nombreux détracteurs de Léna Mahfouf ont tous en commun cette condescendance et cette paresse intellectuelle qui les empêche de comprendre le phénomène.

Humeur
Britney nous rappelle une règle cruelle

Même Frédéric Beigbeder, pourtant maître de l’autofiction, s’était publiquement vautré dans le ridicule, avec une lettre absurde, mais très violente à l’attention d’une jeune femme qu’il s’est senti l’étrange besoin d’insulter, sous le prétexte éculé qu’il n’avait pas aimé ses bouquins.

«Je passe ma vie à révéler de jeunes talents dont ne vous faites pas partie. (...) Je méprise votre narcissisme»
Le vieux Beigbeder, en guerre contre une gamine.

On peut malgré tout comprendre ce véritable gang-bang de crispations. Dans une époque qui envoie bouler les anciennes règles du jeu, sa réussite a de quoi frustrer les ayatollahs d’une certaine idée de la légitimité. Le cinéma étouffe sous les muscles de Netflix, les médias sont à la merci des GAFAM et notre voisin vient de perdre son boulot au profit de l’intelligence artificielle.

Voici les grands gagnants des César 2026

Dans un pays, la France, qui a déjà du mal avec le succès et le pognon quand ils sont engrangés dans les règles de l’art, Léna Mahfouf, qui pèse désormais plusieurs dizaines de millions d’euros, a tout pour incarner une reine de l’illégitimité. Et qu’importe si elle est aujourd’hui adorée par Anna Wintour, Rihanna ou Adèle Exarchopoulos.

C'est simple, pourtant. Léna, c’est nos rêves de gosse en mieux. Nos souhaits les plus inavouables catapultés dans la vraie vie. Pendant que l’on s’imaginait mollement astronaute entre deux bols de Chocapic, la mioche construisait déjà sa fusée qui l’enverra bientôt au firmament d’une version très contemporaine de l’accomplissement personnel.

«Shaqiri n'est pas fort»: Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi se confient

Une éternelle girl next door qui parvient à s’imposer là où elle ne devrait même pas pouvoir imaginer être conviée. Nous avons affaire à une papesse de l’influence avant l’heure, une fille authentique avant la grande hypocrisie de l’époque, une golden girl avant la trentaine.

Léna Mahfouf récolte aujourd’hui les fruits d’un boulot monstre. Une carrière construite à partir de rien, sous le blase de Léna Situations, sous les applaudissements de ses millions de followers, un harcèlement en ligne continuel et les cris d’orfraie d’une élite qui n’a trouvé aucune autre solution de la décrédibiliser pour justifier son propre essoufflement.

A seulement 28 ans, celle qui a commencé à construire une carrière dans sa chambre d’ado est à la tête d’un empire qui ne ressemble qu’à elle. Un podcast que les stars américaines s’arrachent, une maison d’édition, une marque de fringues. Plus important encore: une légitimité qu’elle s’est forgée dans la sueur et une certaine douleur, mais avec une modestie et une légèreté rafraîchissante.

Léna Situations va faire causer Rihanna

En 2026, non seulement être Léna c’est une bonne situation, mais nos enfants ont hérité d’un sacré modèle.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce célèbre top se confie: «J'avais l'impression d'être jetable»
Interviewée par sa célèbre soeur Gigi pour Vogue Italia, le mannequin Bella Hadid est revenue avec honnêteté sur son combat contre la maladie de Lyme, dont elle est atteinte depuis près de 14 ans, et comment cette infection neurologique l'a mise «hors circuit» l'an dernier.
Si Bella et Gigi Hadid campent parmi les mannequins les plus puissantes et influentes de la planète depuis plus d'une décennie, les deux soeurs de 29 et 30 ans ont connu leurs lots de revers.
L’article