People

Taylor Swift et Travis Kelce nous ont gâtés ce week-end

Le nouveau couple star d'Hollywood s'est réuni ce week-end alors que la chanteuse se produisait en Argentine pour la première fois. On vous fait le récap'!

Plus de «Divertissement»

Ce week-end, Taylor Swift s'est produite pour la première fois devant ses fans argentins venus (très) nombreux. Et pour cause, plus de 80 000 Swifties se sont rendus, chaque soir, à Buenos Aires pour assister aux trois concerts du Eras Tour de la nouvelle princesse de la pop.

Mais parmi ces milliers de personnes, une seule comptait aux yeux de la belle: son nouvel amoureux Travis Kelce, venu lui aussi soutenir sa nouvelle petite-amie le temps d'une soirée. Des retrouvailles qui ont donné lieu à des moments hyper cute et romantiques à souhait. Et spoiler... Il y a eu bisou, iiiih.

Vous ne savez pas qui il est? Par ici 👇 People Qui est Travis Kelce, la star du foot qui fait hurler Taylor Swift?

Une bonne dose d'amour

En effet, Taylor Swift – qui se fait habituellement discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée – n'a pas hésité à carrément officialiser sa relation avec le joueur des Chiefs. La chanteuse lui a notamment déclaré sa flamme en chanson en modifiant subtilement les paroles de son morceau Karma:

à la base, c'est ça: «Karma is the guy on the screen, coming straight home to me»

et puis c'est devenu ça: «Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me»

Coup de bol pour nous, la réaction du joueur de la NFL, sagement installé sous la tente VIP aux côtés de papa Swift, a été filmée. Cerise sur le gâteau, Travis semble également avoir conquis le coeur de son futur beau-père à en croire à sa réaction.

Mais Karma n'a pas été le seul morceau dont Taylor s'est servi pour crier son amour à Travis. En effet, lors de son set acoustique, la belle a donc interprété End Game, un titre qui tourne autour de l'idée que Taylor veut être l'âme sœur de son amant (et accessoirement un titre de son album Reputation dont les fans réclament le Remaster depuis plusieurs semaines).

Il y a eu bisou!

Il ne manquait plus qu'un baiser pour officiellement officialiser leur relation et c'est désormais chose faite. Le bisou tant attendu entre Taylor et Travis a (enfin) eu lieu! Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent la chanteuse quitter la scène puis courir dans les bras de son homme. S'en suit un bisou entre les deux stars pour le plus grand bonheur des fans qui, sans surprise, ont hurlé de joie. La preuve en vidéo:

Bref, vous l'aurez compris, le week-end aura été fort en émotions tant pour Taylor et Travis que pour les fans. Et nous, on se réjouit de voir ce qu'ils nous ont réservé parce que, avouez-le, ils sont quand même super mignons, non?

Pour plus de Taylor Swift 🩵

Un sécu se fait recadrer par Taylor Swift en plein concert 👇