Pharrell Williams a vraiment l'air «Happy» d'avoir son propre film Lego. Image: Focus Features

People

Pharrell va avoir droit à son biopic… en Lego

Pharrell Williams, qui ne fait rien comme tout le monde, a retracé l'histoire de sa vie dans un film d’animation Lego. Intitulé Piece by piece, le film se montre dans une première bande-annonce.

Plus de «Divertissement»

Depuis quelques années, les films biographiques sur les géants de la musique ont le vent en poupe. Ainsi, après Bob Marley, Elton Jon, Amy Winehouse, Freddy Mercury, Ray Charles, N.W.A ou encore Elvis, c'est au tour de Pharrell d'avoir son propre film.

Le dernier biopic en date… Amy Winehouse est enfin prise au sérieux

Sauf que lorsqu'on s'appelle Pharrell Williams, rester dans quelque chose de standard serait à l'opposé de la personnalité colorée et hyperactive de cet artiste pluridisciplinaire.

Exit donc le biopic classique sur pellicule, Piece by Piece prend la forme d'un film d'animation en briques LEGO. Le projet est présenté comme «une expérience cinématographique unique qui invite le public à un voyage vibrant à travers la vie de l'icône culturelle Pharrell Williams».

La bande-annonce 👇🏽 Vidéo: watson

Celui qui est passé du groupe The Neptunes à directeur créatif de Louis Vuitton va donc raconter son histoire dans un film dans lequel il officie en tant qu'interprète, producteur et évidemment compositeur. Le film, produit par Focus Features, est réalisé par Morgan Neville, lauréat d'un Oscar et spécialisé dans les documentaires musicaux.

«Lorsque j'ai eu cette vision folle de raconter cette histoire à travers des briques LEGO, je n'aurais pas pu imaginer un meilleur partenaire que Morgan. C'est une légende. Je suis reconnaissant que Focus ait voulu collaborer avec nous et je suis honoré de partager cela avec le monde et d'amener les gens dans mon univers» Pharrell Williams dans un communiqué

Piece by Piece n'est pas le seul projet autobiographique de Pharrell, puisque celui-ci a également annoncé une collaboration avec le Français Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) pour la réalisation d'un film sous forme de comédie musicale, centrée sur son enfance.

Un casting qui casse des briques

Pour ceux qui ont connu les formidables La Grande Aventure Lego (2014) et sa suite (2019) ne seront pas dépaysés, tant Piece by Piece reprend le même type d'animation: de l'image de synthèses qui imite le procédé du stop-motion.

Au casting, on trouve pléthore de stars ayant croisé le chemin de l'artiste. On retrouve dans Piece by piece Morgan Neville, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z, Snoop Dogg et même une apparition des Daft Punk. Tout ce beau monde va évidemment prêter leur voix à leur avatar en plastique.

La sortie au cinéma de Piece by piece est prévu pour le 11 octobre 2024. D'ici là, on espère que Pharrell Williams nous dévoilera, entre deux collections pour Louis Vuitton, les nouveaux morceaux qui accompagneront la sortie du film.