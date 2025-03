Brad Pitt, vieux? Pas du tout, juste iconique. Image: AP

Le nouveau film de Brad Pitt se dévoile enfin

Le film tant attendu avec Brad Pitt se dévoile dans une bande-annonce qui fait vroum-vroum!

Il y a des films comme ça dont on a l'impression d'entendre parler pendant des siècles alors qu'ils ne sont toujours pas sortis. C'est le cas de F1. Normal, il y a Brad Pitt dedans et le réalisateur n'est autre que celui de Top Gun: Maverick, énorme succès au box-office. Il est donc très attendu. Jusqu'à maintenant, n'étaient dévoilées que des photos du tournage, dont plusieurs scènes ont été tournées durant le Grand-Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet 2023. Plus d'un an plus tard, on peut enfin voir la bande-annonce sortie ce jeudi 13 mars, pile durant le Grand Prix d'Australie à Melbourne.

D'après les premières images, il va y avoir beaucoup de vroum-vroum. Un film à voir définitivement au cinéma pour les amateurs d'action.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Dans ce long métrage qui sortira le 25 juin, le réalisateur Joseph Kosinski reprend un peu le scénario de Top Gun: Maeverick en le transposant à une piste de circuit et aux monoplaces. Brad Pitt y joue une ancienne gloire de Formule 1 sur le retour face à un jeune coq plein d'ambitions, façon Adrien de Koh-Lanta (les vrais savent).

Sonny Hayes (Brad Pitt) va être sorti de sa modeste retraite et revenir au sein de l’écurie Apex (inventée pour le film). Seul problème, le boomer va devoir cohabiter avec une nouvelle recrue issue de la génération Z nommée Joshua Pearce. Ce pilote est incarné par Damson Idris, acteur encore peu connu du grand public. Le propriétaire de l'écurie est interprété par Javier Bardem, un rôle qui a l'air de lui aller comme un gant, lui qu'on a récemment vu dans la série Monstres: l’histoire de Lyle et Erik Menendez sur Netflix.

Quant à Brad Pitt, espérons que ce film remonte un peu le niveau de sa récente filmographie. Pour rappel, il a joué dans le très moyen Wolfs aux côtés de George Clooney sorti en 2024 et a prêté sa voix dans Blue et compagnie, un film familial un peu pataud.