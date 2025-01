F1, Karate Kid: Legends et Paddington au Pérou sortiront tous au cinéma l'année prochaine. image: watson

«Michael», «Avatar»: 14 films incroyables qui vont sortir en 2025

Les cinéphiles vont se régaler en 2025, avec des bangers comme «Dragons» ou encore «Avatar».

Vous vous demandez quels grands films sortiront au cinéma l'année prochaine? Les cinéphiles seront ravis, surtout au premier semestre, avec des films comme Ballerina et F1. En décembre 2025, le troisième film Avatar de James Cameron viendra clôturer l'année cinématographique en beauté.



Voici 14 films que vous pourrez voir sur grand écran en 2025.

Nosferatu

Nosferatu – Le Vampire est un remake du classique du cinéma muet Nosferatu, une symphonie de l’horreur (1922). Le vampire, le comte Orlock, devient obsédé par un jeune homme et sa femme. Il tourmente particulièrement cette dernière, transformant sa vie en un véritable cauchemar.

Sortie en salle

25 décembre 2024 (mais on le compte sur l'année 2025)

Casting

Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Lily-Rose Melody Depp

Trailer

L'amour au présent

L'histoire d'amour entre Almut et Tobias commence, de manière peu conventionnelle, par un accident de voiture. Le film offre d’abord des instantanés de leur vie harmonieuse, jusqu’à ce qu’un coup du destin vienne bouleverser leur relation.

Sortie en salle

9 janvier

Casting

Florence Pugh, Andrew Garfield

Trailer

Paddington au Pérou

Dans le troisième volet de la saga Paddington, l'adorable ours retourne dans son pays natal, le Pérou. Accompagné de sa famille, il souhaite rendre visite à sa tante Lucy dans une maison de retraite. Cependant, un secret les entraîne au cœur de la forêt amazonienne.

Sortie en salle

30 janvier

Casting

Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Ben Whishaw, Imelda Staunton

Trailer

Mickey 17

Dans ce film de science-fiction, Mickey participe à une expédition visant à coloniser une planète glacée. L'expérience exige qu'il meure à répétition, car il est recréé à chaque fois sous forme de clone. Après avoir été déclaré mort lors d'une mission, il retourne à la base et découvre qu'un nouveau clone a pris sa place.

Sortie en salle

17 avril

Casting

Mark Ruffalo, Robert Pattinson, Toni Collette, Steven Yeun, Naomi Ackie

Trailer

Lilo & Stitch

Disney a recréé le film d'animation Lilo & Stitch sous forme de prise de vues réelles. L'histoire raconte les aventures d'une jeune fille solitaire d'Hawaï qui rencontre un alien bleu et turbulent, semant le chaos autour de lui.

Sortie en salle

22 mai

Casting

Hannah Waddingham, Billy Magnussen, Tia Carrere, Zach Galifianakis, Chris Sanders

Teaser

Karate Kid: Legends

Lors de la Comic-Con de New York cet automne, un premier trailer a été présenté, bien qu'il ne soit pas encore public. On y voit Daniel LaRusso arriver à Pékin après avoir été retrouvé par le personnage de Jackie Chan, M. Han. Il s'avère que Han a un nouvel élève qu'il entraîne, tout comme M. Miyagi l'avait fait pour Daniel. Daniel et M. Han doivent unir leurs forces pour façonner le prochain Karate Kid.

Sortie en salle

29 mai

Casting

Jackie Chan, Ming-Na, Joshua Jackson, Ralph Macchio, Ben Wang

L'affiche

Image: sony pictures

Ballerina

Ce thriller d'action se déroule dans le même univers que celui de John Wick avec Keanu Reeves. Rooney est une danseuse de ballet qui travaille comme tueuse à gages. Après le meurtre de ses parents, elle se lance dans une quête de vengeance sanglante.

Sortie en salle

5 juin

Casting

Ana de Armas, Keanu Reeves, Lance Reddick, Ian McShane, Norman Reedus, Anjelica Huston

Trailer

Dragons

Ce film est une adaptation en prise de vues réelles du film d'animation du même nom. L'histoire suit le jeune Viking Hicks, qui est contraint de tuer un dragon. Il doit devenir un chasseur de dragons aussi redoutable que son père. Cependant, Hicks refuse de tuer et se lie d'amitié avec un dragon à la place.

Sortie en salle

12 juin

Casting

Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler, Nico Parker

Teaser

F1

Le pilote Sonny Hayes était sur le point de réaliser son plus grand rêve dans les années 90. Cependant, après un grave accident, il a dû se retirer de la Formule 1. Des années plus tard, un vieil ami lui demande de l'aide. Son équipe a désespérément besoin du soutien d'un pilote expérimenté. Sonny décide de revenir sur la piste pour la première fois depuis des années.

Sortie en salle

26 juin

Casting

Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Lewis Hamilton

Teaser

The Fantastic Four: First Steps

Les personnages principaux, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, vivent dans un monde rétro-futuriste inspiré des années 60. Ils doivent défendre la Terre contre une entité cosmique déterminée à engloutir la planète ainsi que tous ses habitants.

Sortie en salle

23 juillet

Casting

Joseph Quinn, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Paul Walter Hauser, Vanessa Kirby, Natasha Lyonne, Julia Garner

Première affiche

Image: marvel

Michael

De son enfance en tant que star des Jackson 5, en passant par les abus subis de la part de son père, jusqu'à l'achat de Neverland, ce biopic raconte l'histoire du «King of Pop». Ce qui rend ce film particulier, c'est que Michael Jackson est incarné par son neveu.

Sortie en salle

2 octobre

Casting

Jaafar Jackson, Miles Teller, Jessica Sula, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long

Première image

Image: lionsgate

Avatar: Fire and Ash

Dans le troisième film de la saga Avatar, Jake et Neytiri devront affronter de nouveaux ennemis. Cependant, cette fois-ci, l'histoire ne se concentrera pas sur Jake. C’est Lo'ak qui prendra le rôle de narrateur. Le réalisateur James Cameron a déclaré qu'il souhaitait présenter le peuple des Na'vi sous un angle différent, moins idyllique.

Sortie en salle

17 décembre

Casting

Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, David Thewlis, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh, Oona Chaplin

Concept Art

Image: 20th century fox

Bob l'éponge - Le film: A la recherche de l'éponge perdue

Un nouveau film Bob l’éponge est en préparation. L'intrigue reste secrète pour l'instant, mais il est déjà connu que le carré jaune voyagera dans les profondeurs de l'océan pour rencontrer le fantôme du Hollandais volant.

Sortie en salle

18 décembre

Casting

Mark Hamill, Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Brian Doyle-Murray, Rodger Bumpass, Mr. Lawrence, Carolyn Lawrence

Première affiche

Image: nickelodeon

Zootopie 2

Peu de détails sont encore connus sur l'intrigue, mais dans cette suite, l'agent lapin Judy Hopps et le renard Nick Wilde s'associent à nouveau pour résoudre une affaire. Ce sera le cas le plus dangereux et complexe de leur carrière.

Sortie en salle

Pas encore connue

Casting

Jason Bateman, Rolando Davila-Beltran, Ginnifer Goodwin, Shakira, Ke Huy Quan

Première image

Image: disney