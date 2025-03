Gwyneth Paltrow et Timothée Chalamet sont les stars de Marty Supreme. dr

«Beaucoup de sexe»: Gwyneth Paltrow a tourné avec Timothée Chalamet

Après une pause cinématographique, l'actrice est de retour dans Marty Supreme avec Timothée Chalamet. Elle a balancé plusieurs infos croustillantes du tournage.

«Des scènes de sexe, beaucoup, beaucoup.» Gwyneth Paltrow n'a pas été vu dans un film depuis plusieurs années, mais il faut avouer que, quand ça arrive, elle sait comment le vendre. Vanity Fair s'est entretenu avec la star sur son prochain film Marty Supreme dans sa cuisine, «celle-là même qui a fait bouger les lignes de l’imaginaire mondial». Oui, c'est la cuisine qui fait bouger l'imaginaire mondial, selon le magazine... N'ayons pas peur des mots.

Après avoir décrit le type de boisson matinale de Gwyneth, «un café avec un soupçon de crème épaisse» et le type de lumière qui baigne sa maison, «californienne naturelle», Vanity Fair glisse très rapidement sur le sujet des licenciements chez Goop, son entreprise de bien-être connue pour vendre des bougies senteur vagin. Il l'évoque, parce qu'il le faut, mais le magazine ne s'est pas invité dans la cuisine de la star baignée d'une «lumière californienne naturelle» pour parler de sujets qui fâchent.

Alors parlons plutôt de ce film avec Timothée Chalamet qui avait déjà fait grand bruit l'an passé lors d'une scène tournée à New York où les deux acteurs se roulaient une énorme pelle. Cet échange de mucus serait apparemment la pointe émergée de l'iceberg:

«Il y a beaucoup de scènes de sexe dans le film. Il y en a beaucoup, beaucoup...» Vanity Fair dit même qu'elle spoile le film.

Gwyneth Paltrow et Timothée Chalamet à New York en octobre 2024. GC Images

Marty Surpreme raconte l'histoire vraie de Marty Reisman, champion de ping-pong dans les années 1940 à 1960. On sait peu de choses sur le premier long métrage de Josh Safdie si ce n'est que Gwyneth Paltrow joue «une femme mariée à un genre de ponte de la mafia du ping-pong» comme elle l'explique. Elle va craquer sous le charme de Marty, le personnage de Timothée Chalamet. De son partenaire à l'écran récemment récompensé d'un SAG Award pour son rôle de Bob Dylan, elle dit:

«C’est plutôt le sex-symbol intello. Il est très poli, bien élevé, c’est un... j’allais dire... un gamin»

Elle se reprend:

«C’est un homme qui prend son travail au sérieux et un partenaire très drôle»

Si pour Gwyneth Paltrow, Timothée Chalamet a l'air d'un enfant, c'est parce qu'elle a 52 ans et lui 29. D'ailleurs, elle en rigole quand on lui demande ce que ça faisait de simuler des scènes de sexe avec le petit ami de Kylie Jenner:

«J’étais là: “OK, super. J’ai 109 ans. Tu en as 14.”»

Pour les nombreuses scènes d'amour, elle explique que les acteurs ont désormais le droit à «un coordinateur d'intimité». «Je ne savais même pas que ça existait», ajoute-t-elle. Ce métier a émergé après le mouvement #MeToo. Pour éviter de nouveaux dérapages, une personne neutre est présente et a pour mission d'aider les acteurs à s'y retrouver. Mais pour Gwyneth, pas question de se faire dicter ses faits et gestes.

«J'étais là: meuf, je viens d'une époque où tu te mets nue sur le lit et la caméra tourne»

On ne dit pas à une femme de 109 ans ce qu'elle a le droit de faire ou non.

«On lui a fait savoir qu’entre nous, c’était bon. Qu’elle pouvait nous laisser un peu d’espace. Je ne sais pas ce qu’il en est pour les jeunes qui débutent, mais si j’ai quelqu’un qui me dit: “OK, et alors maintenant, il va mettre sa main ici” [elle pose une main délicieusement manucurée sur sa propre épaule], je trouve ça, en tant qu’artiste, très étouffant.»

Mais le sexe ne fait pas toujours vendre. Gwyneth Paltrow en a marre qu'on la surnomme gourou du sexe New Age, tout ça à cause d'une bougie parfumée à son appareil génital. La clientèle friande de ce genre de produits n'est pas celle qui se fidélise. Elle achète une bougie pour rigoler, une fois, mais ne revient plus sur le site de Goop, en tout cas pas pour acheter une jupe fendue à 1000 balles. La centenaire qui pose en porte-jarretelle pour Vanity Fair a tellement plus à offrir, comme une jupe fendue noire à 1000 francs ou une huile pour un sérum pour le visage à 200 dollars.

Marty Supreme sortira aux Etats-Unis le 25 décembre 2025 et il se pourrait bien qu'il soit présenté à la Mostra de Venise cet été.

