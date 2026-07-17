La mannequin britannique Cara Delevingne est en couverture de Playboy. Image: Instagram

Cara Delevingne offre une nouvelle vie à Playboy

La mannequin britannique est en couverture du sulfureux magazine. Les photos dénudées ont toutefois déclenché un débat sur la Toile.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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Cara Delevingne «se déshabille pour la première fois de sa carrière», selon ses propres termes, annonce Playboy sur Instagram. Le mannequin entre ainsi dans l'histoire: elle est la première femme ouvertement lesbienne à faire la couverture du magazine masculin.

«Je me suis déjà déshabillée lors de shootings ou dans des films. Mais cela me laissait toujours un sentiment inconfortable lorsque c'était fait pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'était ma décision et j'avais donné mon accord. Mais je ne me suis jamais sentie valorisée.» Cara Delevingne, dans Playboy.

Cette fois-ci, les choses auraient été différentes, notamment parce que la femme de 33 ans a travaillé avec une équipe majoritairement féminine:

«Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et dans ma sexualité. J'ai l'impression de vivre ma meilleure période» Cara Delevingne

Les images: Image: Instagram

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Playboy est évidemment une institution hétérosexuelle, estime la mannequin britannique, et c'est pour cela que ces photos sont considérées comme «un acte de rébellion».

«Playboy existe encore?»

Sur les réseaux sociaux, les émojis flammes s'accumulent sous les publications. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu par le shooting. Le fait que Cara Delevingne fume une cigarette en couverture fait jaser: «Est-ce que l'industrie du tabac a sponsorisé ça?» Dans un autre commentaire, on peut lire: «Ce n'est pas sexy, c'est juste un accessoire ringard.» Quelqu'un s'interroge: «Fumer ET Playboy essaient de faire un come-back?»

Une question préoccupe particulièrement la Toile:

«Playboy existe encore?»

Beaucoup pensaient que le magazine avait disparu depuis longtemps. Après tout, son histoire regorge de scandales, et sa relation avec les femmes est, au mieux, compliquée.

Certes, Playboy s'est engagé très tôt en faveur de la révolution sexuelle, a soutenu les droits des membres de la communauté LGBTIQ+ et a publié de nombreux articles de premier plan.

En parallèle, Hugh Hefner a fondé le magazine en utilisant des photos de nu d'une jeune Marilyn Monroe, qu'il avait achetées sans son consentement pour les publier sur la toute première couverture. Depuis lors, les femmes y ont été dégradées au rang d'objets sexuels. Autre élément sordide? Playboy a publié le livre Sugar and Spice contenant des clichés dénudés de Brooke Shields, alors âgée de dix ans.

Publicité pour son futur album

Après la mort de Hefner, Playboy a tenté de se réinventer et de survivre au mouvement #MeToo. Dans un communiqué, les agissements de son fondateur ont été condamnés et dépeints comme «abjects» et le magazine a souligné sa volonté de miser à l'avenir sur «la sex-positivité et la liberté d'expression».

Dans un monde où la peau dénudée s'observe partout sur les réseaux sociaux, Playboy existe toujours. Non pas comme un magazine sulfureux, mais comme un phénomène de la pop culture. Aujourd'hui, une telle couverture garantit de capter l'attention. Et Cara Delevingne profite de cette tribune pour évoquer, au fil de l'interview, la sortie de son tout premier album.