Bob Sinclar répond aux commentaires sur son nouveau visage

Et selon vous, Bob Sinclar a-t-il eu recours à la chirurgie?

Bien entendu, il vient juste de l'avouer! il suit la mode, comme Madonna ou Lindsay Lohan. Bien sûr que non! Sa réponse était sarcastique. Il prépare un gros coup marketing. Je m'en fiche, de savoir qui passe sur le billard ou non! Il y a plus important!

Voter