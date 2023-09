People

La femme «aux plus grosses lèvres du monde» ne trouve pas l'amour

A 25 ans, la Bulgare Andrea Ivanova a dépensé plus de 7000 francs en interventions chirurgicales pour obtenir le look de ses rêves. Mais son apparence intimiderait les hommes, qui ne se bousculent pas au portillon.

La jeune femme publie de nombreuses photos de ses lèvres sur les réseaux sociaux. instagram Andrea Ivanova

Andrea Ivanova est une femme qui voit les choses en grand. La jeune Bulgare de 25 ans détient le titre autoproclamé de la «femme aux lèvres les plus épaisses du monde». Et elle ne compte pas s'arrêter là. Dans une interview à The Mirror, elle a déclaré:

«Je veux avoir les pommettes les plus grandes et les plus rebondies du monde, et j'obtiendrai le look de mes rêves» Andrea Ivanova

Pour atteindre ses rêves, Andrea a déjà dépensé plus de 7000 francs en interventions chirurgicales et en prévoit d'autres. Malheureusement, son apparence intimiderait certains hommes, l'empêchant de rencontrer un partenaire avec qui partager sa vie.

Trop de chirurgie esthétique pour le Bachelor

Pour trouver l'homme de ses rêves, la jeune femme a ainsi tenté de participer à l'émission de rencontre The Bachelor. Mais Andrea n'a même pas pu tenter sa chance, sa candidature ayant reçu un refus catégorique. La production de l'émission a expliqué que «le nouveau Bachelor n'aime pas les femmes qui ont subi trop d'interventions de chirurgie esthétique».

Pour l'influenceuse, qui a plus de 28 000 followers sur Instagram, la déception est immense: «Je voulais absolument participer à l'émission parce que cela me permettrait de gagner en popularité et peut-être de rencontrer le grand amour», a-t-elle déclaré à nos collègues britanniques.

Sa communauté a droit à de nombreux selfies. Instagram Andrea Ivanova

Malgré tout, Andrea continue à assumer son apparence et confie qu'elle «romprait» si elle avait une relation avec quelqu'un qui se sentirait «mal à l'aise» à cause de son apparence. Elle ajoute:

«Je veux tomber follement et véritablement amoureuse et trouver le bon partenaire pour moi, car l'amour est la plus belle chose au monde» Andrea Ivanova

Les interventions subies par Andrea Ivanova ne sont pas sans danger et plusieurs médecins ont déjà refusé d'injecter d'autres produits sur son visage. «Mon médecin m'a prévenue qu'il était dangereux d'injecter davantage dans mes lèvres car il craignait que certains vaisseaux sanguins ne soient bloqués» explique la jeune influenceuse. Mais cette dernière n'est pas inquiète et compte bien poursuivre son rêve jusqu'à obtenir «les pommettes les plus grandes et les plus rebondies du monde». Pourvu que ça plaise au prochain Bachelor! (mat)