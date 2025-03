Heidi Klum a révélé qui était son crush. Image: Keystone

Heidi Klum a un faible pour une star (et son mari est au courant)

L'ancienne mannequin a fait une confession dans le cadre de l'émission «Germany's Next Top Model». Celle qui fait partie du jury a avoué avoir toujours eu le béguin pour un acteur très connu.

Agnes Wetzel / t-online

Certains et certaines rêveraient en secret de sortir avec Heidi Klum. Mais avec qui Heidi Klum rêverait-elle secrètement de sortir?

Lors d'une séquence de l'émission allemande «Germany's Next Top Model» - lors de laquelle les jeunes mannequins hommes ont dû poser dans une baignoire complètement nus et recouverts uniquement de mousse - Heidi Klum a révélé quelle célébrité fait s'accélérer son cœur.

«Pour moi, c'est Joaquin Phoenix»

Qu'en dit son mari Tom Kaulitz? Heidi Klum a immédiatement calmé les esprits en ajoutant: «Mon mari le sait, donc tout va bien.» Le couple est marié depuis 2019 et vit ensemble à Los Angeles.

Tom Kaulitz et Heidi Klum

Quant à Joaquin Phoenix, il est marié avec l'actrice Rooney Mara. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Her. Ensemble, ils ont deux enfants.

Joaquin Phoenix a 50 ans. IMAGO/imago

Heidi Klum anime depuis 2006 «Germany's Next Top Model», calqué sur sa version américaine. L'émission consiste à trouver le ou la mannequin de demain. Son pendant américain s'appelle Tyra Banks, connue pour être un Ange Victoria's Secret dans les années 2000 et pour avoir inventé l'expression «smize», c'est-à-dire sourire avec les yeux (contraction de smile et eyes).

Depuis 2021, il y a dans cette émission allemande, une édition femme et une édition homme.