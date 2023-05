Meg Ryan dans les années 1990. keystone

«C'est vraiment elle?» Meg Ryan méconnaissable lors d'une rare apparition

Meg Ryan avait disparu de la circulation... jusqu'à récemment.

A la fin des années 1980, Meg Ryan est entrée dans l'histoire du cinéma avec un orgasme simulé au beau milieu d'un café new-yorkais. L'actrice alors âgée de 27 ans a percé en 1989 avec le film Quand Harry rencontre Sally. A partir de ce moment, Meg Ryan est devenue une grande star des comédies romantiques.

Ce fameux orgasme.

Aujourd'hui encore, nombre de ses films sont cultes. Des longs-métrages comme Vous avez un message, La Cité des Anges ou encore Nuits blanches à Seattle, passent à la télévision pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Mais Meg Ryan s'est retirée, volontairement ou non, des plateaux de cinéma. Elle a réalisé en 2015 Ithaca, son dernier film, dans lequel elle joue aux côtés de Tom Hanks.

Tom Hanks et Meg Ryan dans Vous avez un message. Image: AP

C'est depuis ses potentielles interventions chirurgicales que Meg Ryan, l'actrice mignonne à laquelle les femmes romantiques pouvaient s'identifier, n'est plus devenue bankable. Elle a tellement changé de tête que du jour au lendemain, elle a disparu des écrans.

Meg Ryan en 2018 au Festival de Locarno. Image: KEYSTONE

Jeudi 4 mai, elle a assisté à la projection de Still, un documentaire sur Michael J. Fox. Le film retrace l'histoire de l'acteur, depuis son enfance jusqu'à son ascension à Hollywood avec notamment Retour vers le Futur, et aborde sa maladie de Parkinson qu'il combat depuis l'âge de 29 ans.

Rare apparition publique de Meg Ryan

Le documentaire sera disponible le 12 mai. La Première a eu lieu à New York, et en plus de la star de Retour vers le Futur, des célébrités telles que Bill Murray et Katie Couric étaient présentes. Meg Ryan y a également assisté comme on peut le voir sur cette photo postée sur Instagram.

Meg Ryan discute avec le comédien Denis Leary. instagram kylekilness

Elle rigole plus qu'elle ne discute.

Une autre photo de Meg Ryan a été partagée sur Twitter montrant l'actrice de face. Les internautes ont été quelque peu surpris de son apparence: «C'est vraiment elle? Si c'est le cas, c'est presque difficile à croire», peut-on par exemple lire dans les commentaires. Un autre internaute a déclaré: «Elle ressemble à Mickey Rourke après ses opérations.»

Meg Ryan a toujours démenti avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Il y a un an et demi, elle déclarait dans une interview au Bild am Sonntag à propos de son secret de beauté: «Je mange sainement, dors beaucoup et bois deux litres d'eau par jour.»

