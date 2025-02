Les coulisses du Met Gala 2024 sont révélés dans la nouvelle saison de The Kardashians. keystone/instagram

Cette vidéo de Kim Kardashian qui enlève son corset est gore

Dans une séquence de la nouvelle saison de The Kardashians, on voit la star de la télé-réalité enlever sa tenue après le Met Gala de l'an passé. Son corset était si serré que son dos est tout boursoufflé. Berk.

Il faut souffrir pour être belle. Kim Kardashian connaît bien le dicton. Surtout quand il s'agit du Met Gala et qu'il faut se faxer comme un Twix dans des robes trop serrées. En 2022, la star avait suivi un régime drastique et une routine sportive extrême pour perdre les quelques kilos qui la séparaient d'une authentique robe de Marilyn Monroe (qu'elle aurait accessoirement dézingué).

L'an passé, elle portait une robe signée Maison Margiela x John Galliano qui se composait d'un chandail qu'elle tenait tout à fait bizarrement, mais surtout d'un corset ultra serré.

Sur le tapis rouge, elle avait fait sensation dans cette robe corset signée Maison Margiela x John Galliano. Image: EPA

Par pitié, sorteeez-moi de làààààà! Image: EPA

Dans un épisode de la saison six de The Kardashians diffusée depuis le 6 février sur Hulu et Disney+, on voit la star dans un van revenir du Met Gala qui a lieu chaque année le premier lundi du mois de mai. Sa robe était si serrée qu'elle ne pouvait pas s'asseoir.

Mais ça, c'est normal pour la star. On l'a déjà vu monter des escaliers en faisant des sauts de cabri dans une tenue trop étroite au niveau des genoux. On l'a aussi vu dans une combinaison Balenciaga faite uniquement de scotch l'empêchant d'aller aux toilettes pendant plusieurs heures.

Mais cette fois-ci, Kim K. a poussé le bouchon encore plus loin. Dans une séquence, on assiste au moment où on lui enlève son corset. L'une de ses assistantes ne peut s'empêcher de lâcher un:

«Oh mon Dieu, Kimberly»

Si vous êtes en train de manger, attendez un peu:

Son corset était si serré que la peau de son dos était boursoufflée comme un saucisson ficelé.

Lorsque ses assistants lui enlèvent sa camisole de force dans sa chambre d'hôtel à New York, on l'entend dire:

«J'ai cru que j'allais vomir»

Puis, dans le confessionnal du show, elle ajoute:

«J'avais l'impression de ne plus respirer» Kim Kardashian, face caméra, dans The Kardashians, saison 6.

La star avoue qu'elle ne s'est jamais sentie aussi inconfortable de sa vie. Mais pour elle, il s'agissait d'une performance. Elle conclut: «Si vous êtes belle, alors ça vaut la peine.»

La séquence a fait réagir sur Instagram et TikTok. Les internautes reprochent encore et toujours à Kim Kardashian de ne pas être une inspiration saine pour les jeunes filles. Depuis de nombreuses années, la richissime femme d'affaires et ses sœurs font la promotion des normes de minceur irréalistes. Toutes comptent plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux et, durant leur carrière, elles ont fait de la pub pour des produits très discutables, comme des sucettes coupe-faim et du thé détox (autrement dit laxatif). Elles ont aussi utilisé Photoshop à outrance ou des filtres pour modifier leur image.

D'autres internautes rappellent que souffrir pour être belle, les femmes le font quotidiennement, par exemple en portant des talons hauts ou encore en s'épilant.

Des produits pour s'embellir, c'est le fonds de commerce de la famille Kardashian. Dernièrement, Kim a fait la promotion d'une nouvelle gaine pour sa marque Skims. Un genre de push-up, mais pour les fesses. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, elle joue une marraine la bonne fée venue donner un coup de pouce à une jeune femme visiblement désireuse d'avoir un popotin rebondi. La publicité est drôle et Kim Kardashian est pleine d'autodérision. Elle ne fait peut-être pas l'unanimité dans ses choix vestimentaires, mais on ne peut pas lui enlever son talent marketing.

La publicité en question:

@kimkardashian COMING FEB 13: THE ULTIMATE BUTT. Five years in the making, our Ultimate butt-enhancing solutions will magically make your dream butt appear (no squats required), courtesy of SKIMS Fairy Butt Mother. @SKIMS ♬ original sound - Kim Kardashian

