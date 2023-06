People

«Suce ma b*te» Pete Davidson et Peta s'embrouillent

L'humoriste s'est rendu dans une animalerie pour acheter un chien à sa mère qui a récemment perdu son ancien compagnon à quatre pattes. Ce qui a (vraiment) énervé l'association de défense des animaux Peta.

Pete Davidson est furieux. L'ex-petit ami de Kim Kardashian s'est laissé aller à quelques jurons dans un message vocal qu'il a laissé à l'association Peta. En effet, Daphna Nachminovitch, vice-présidente principale des enquêtes sur la cruauté envers les animaux et membre de l'association, a qualifié de «tragique» que l'humoriste ait choisi d'acheter un chien en animalerie plutôt que d'en adopter un. Ce qui a, à son tour, eu le don d'agacer Pete Davidson, qui n'a pas mâché ses mots, rapporte Page Six.

«Suce ma b*te», «va te faire f*utre»

Le message vocal laissé par Pete Davidson à Daphna a bien entendu été récupéré par TMZ. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeune homme était très, très en colère. Sur un ton ironique, Pete a d'abord remercié la fameuse vice-présidente pour son commentaire, puis il a ajouté:

«Je veux juste que tu saches que je suis sévèrement allergique aux chiens, donc je dois choisir une race spécifique (...) Je ne suis seulement pas allergique aux cavapoos et à ce type de chiens. Le chien de ma mère vient de mourir et nous sommes tous très tristes. Tu devrais faire tes recherches avant de parler. Maintenant, va te faire foutre et suce ma bite.»

Et dire que cette bouille d'amour est à l'origine d'un tel drame. Image: getty

Peta n'en démord pas, Pete Davidson se dit «boulversé»

L'organisation de défense des animaux a réitéré sa critique, affirmant que si Pete Davidson avait réellement fait ses recherches, il aurait appris qu'il n'existe pas de «chien hypoallergénique.» Il semble néanmoins que l'humoriste se soit quelque peu détendu puisqu'il a déclaré à TMZ que sa colère était due au chagrin que lui et sa famille éprouvent suite au décès de leur chien Henry.

«Je n'ai pas vu ma mère et ma sœur pleurer comme ça depuis plus de 20 ans. J'essayais de remonter le moral de ma famille»

Il n'a tout de même pas manqué de pointer du doigt l'animalerie dans laquelle il s'est rendu, Citipups, où un employé l'a filmé sans sa permission. «J'étais déjà contrarié par le fait que le magasin m'ait filmé sans ma permission», a-t-il déclaré. Avant de conclure:

«Peta a fait de nous un exemple à ne pas suivre, ce qui a empiré notre deuil. Je suis bouleversé. C'était un mauvais choix de mots. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais je ne regrette pas d'avoir défendu mes intérêts et ceux de ma famille.»

Ce à quoi Peta a répondu que l'acteur doit savoir qu'il n'y a aucune raison «de soutenir l'industrie des usines à chiots alors que des millions de chiens attendent un foyer aimant dans les refuges.»

Un nouvel incident que l'association de défense des animaux n'a pas hésité à utiliser pour mettre en lumière le problème des refuges pleins à craquer aux Etats-Unis. Pour rappel, selon l'association américaine American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, environ 920 000 animaux sont euthanasiés chaque année dans les refuges du pays, parmi lesquels 390 000 chiens et 530 000 chats. (sia)

