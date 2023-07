La sœur de Bella Hadid aux îles Caïmans. instagram

Gigi Hadid a été arrêtée à l'aéroport pour possession de drogue

Le mannequin a eu une mauvaise surprise en arrivant aux îles Caïmans. En plus d'avoir été arrêtée, elle a payé une amende de 1000 dollars.

Le 10 juillet, Gigi Hadid s'est fait arrêter à l'aéroport des îles Caïmans pour possession de stupéfiants, révèle TMZ. Eh oui, ce n'est pas parce qu'on est une célébrité et qu'on voyage en jet privé qu'on peut se balader avec de la dope sur soi. La loi est la même pour tout le monde, ma p'tite dame.

Le top model en a fait l'amère expérience. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre les îles Caïmans depuis New York pour des vacances paisibles, des agents des services frontaliers ont fouillé ses bagages et ils y ont trouvé... de la drogue.

Gigi Hadid aux îles Caïmans sans sa drogue. instagram gigihadid

Mais quelle drogue? De la cocaïne? De la kétamine? Du B2C? Du crack? Du DMT? De la MDMA? De l'ecsta? Ok, stop. En réalité, Gigi Hadid était en possession de cannabis. What a rebelle!

Appréhendée à l’aéroport international Owen Roberts, Gigi avait dans ses affaires une quantité de cannabis assez petite pour une consommation personnelle ainsi que des accessoires destinés à la fumette. Elle a été arrêtée (on ignore combien de temps) puis est ressortie libre après avoir payé une amende de 1000 dollars. TMZ ne le dit pas, mais on suppose également qu'elle s'est fait confisquer sa weed. La native de Los Angeles voyageait avec de la marijuana qu'elle s'était procurée légalement à New York, où le cannabis a été légalisé en 2021, et qu'elle possédait une carte médicale néanmoins pas valide aux îles Caïmans.

Pour autant, la star n'a pas l'air d'avoir passé de mauvaises vacances. Elle était accompagnée de deux amies: Leah McCarthy, influenceuse et Alana O’Herlihy, photographe de mode. D'après ses photos Instagram, cette boulette de shit n'a pas entravé ses vacances entre filles.

Pas de fumette pour ce soir les filles! instagram gigihadid

