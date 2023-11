L'artiste veut passer à tabac une de ses plus grandes habitudes. Keystone

People

Snoop Dogg a pris une grosse décision

Snoop Dogg a pris une décision qui a bouleversé la Toile.

Plus de «Divertissement»

Ecran de fumée, ou résolution de fin d'année des plus sérieuses? Le rappeur Snoop Dogg a posté ce jeudi soir une déclaration des plus cryptiques sur son compte Instagram:

«Après mûre réflexion et conversation avec ma famille, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Veuillez respecter ma vie privée en ce moment» @snoopdogg instagram

Si l'artiste de 52 ans ne donne pas les raisons sous-tendant la cruciale décision, la nouvelle a eu tôt fait de se diffuser telle une trainée de poudre sur la Toile. En effet, il y a des choses qu'on n'imagine pas seules; Brigitte sans Emmanuel, Harry sans Meghan, Mark Zuckerberg sans son Tshirt, et....Snoop doggy dogg sans son opaque nuage de fumée.

Comme nous l'apprend le site TMZ, Snoop avait déjà pris des mesures par le passé. Il a arrêté de fumer vers la sortie de son «Paid tha Cost to Be da Bo$$» en 2002. Le congé sabbatique avait cependant tourné court puisqu'il est entré dans son ère «Snoop Lion» quelques années plus tard.

Dans le même temps - et dans une vibe totalement contraire - Wiz Khalifa a récemment annoncé le contraire: augmenter sa consommation de tabac en faveur d' un abandon total de l'alcool .

Quoi qu'il en soit, le combat risque d'être ardu: TMZ rappelle qu'il y a moins d'une semaine, Snoop prenait une photo de son cendrier bien rempli. Un dernier plongeon avant la période de jachère?

Ce challenge TikTok va peut-être ruiner votre couple 👇

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants 👇