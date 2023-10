Drake va mettre sa carrière sur pause pour s'occuper de sa santé. images: instagram/ captures

La relève de Drake est assurée

Le fils de Drake, 5 ans, a posé un peu de son flow sur le nouvel album du rappeur. Un moment chou qui a consolé les fans du Canadien. En effet, celui-ci a annoncé faire une pause pour des raisons de santé, alors que son nouvel album est déjà sous le feu des critiques.

Les chats ne font pas des chiens. Ou plutôt, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Bref, vous l'aurez compris, pour le cas de Drake et de son fils, la musique, c'est une affaire qui est menée tambour battant au sein du clan, et ce dès le plus jeune âge.

Agé de 5 ans et haut comme trois pommes, Adonis a eu plusieurs «moments» au sein du nouvel album de son paternel, All The Dogs, diffusé vendredi 6 octobre. Il est apparu dans le clip 8AM in Charlotte, et a pu poser sa voix à la fin morceau Daylight.

Le clip «8AM in Charlotte»👇 Vidéo: twitter

Daylight avec Adonis👇 A 2'04'' Vidéo: youtube

La prestation a fait sourire une bonne partie des fans du rappeur, lesquels ont salué cette consécration du lien père-fils. «C'est tellement adorable», s'extasie une fan. «Quand Adonis va grandir, ils seront les meilleurs amis du monde», s'enthousiasme un autre. D'autres ont un peu moins apprécié le fait que ledit morceau commence par «You're all a bunch of fucking assholes» (on vous laisse chercher la traduction), et que quelques-unes de paroles soient assez explicites.

Les réactions sur «X»: «Pourquoi jure-t-il autant devant son fils? Ne pouvons-nous pas garder les enfants innocents un peu plus longtemps?» source: «x»

Le passage d'Adonis semble tout à fait mesuré, aux antipodes des rimes d'une certaine Lil Tay, 14 ans:

«I don't care which one you want

You can take whatever

I don't care what you do

I will always, watchin' for you»

Une infime partie des internautes a tout de même râlé sur le phénomène des «nepo babies» – cette catégorie de stars nées avec une cuillère en argent dans la bouche, et qui ont une carrière toute tracée grâce à leurs darons qui sont eux-mêmes des célébrités.

Une dernière frange n'a pas manqué de lancer une petite «guéguerre» pour discerner quel fils de rappeur est le plus talentueux.

source: «x»

Une vidéo montre en outre Adonis dessinant la pochette de l'opus de son paternel. Sur les images, on le voit expliciter le choix de ses symboles, soit une chèvre ou «goat», qui selon lui, représente son père.

Adonis dessine la pochette👇 Vidéo: twitter

Allez savoir pourquoi, cette complicité nous a rappelé un duo père-fils plus proche de nous, à savoir celui du Motif (le frère de la rappeuse Shay) aidant son fiston Ohio à composer. Une vidéo qui date, pas mal de complicité, un bon coup d'autotune, et le tour est joué.

Le Motif et son fils 👇 Vidéo: youtube

Une annonce et des critiques

Ce moment tendre a eu de quoi réchauffer le coeur des fans de Drake, lesquels ont appris vendredi que l'interprète de «One Dance», signé chez Young Money Entertainment, comptait mettre sa carrière sur pause «pour un an ou plus». Le musicien de 36 ans souhaite en effet se concentrer sur sa santé, et régler «des problèmes d'estomac». Plusieurs dates de concerts à venir ont été reportées.

«Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment» Drake

En parallèle, des critiques se sont élevées durant le week-end, visant le 8e et dernier opus du Canadien. Dans celui-ci, indique le média MCETV, l'artiste a choisi de nouvelles sonorités, qui n'ont pas fait l'unanimité.

En tête du peloton des mécontents, le duo britannique Pet Shop Boys, qui accuse Drake de plagiat pour avoir repris des paroles de l'un de leurs tubes sans leur consentement.

«Nous sommes surpris d’entendre le refrain de "West End Girls" sur le morceau "All The Parties". Nous ne sommes pas crédités, et aucune demande d’autorisation ne nous a été adressée.» source: «x»

D'autres voix se sont fait entendre pour exprimer leur déception de ne trouver aucun duo – pourtant annoncé – avec la chanteuse Nicki Minaj. L'album compte cependant de nombreuses et fructueuses collaborations parmi les 23 titres: notamment SZA, J. Cole, Snoop Dogg, Bad Bunny, Yeat, ou encore 21 Savage.

Pour l'heure, Drake est resté silencieux. Ce ne sont de loin pas les premières polémiques que l'artiste doit essuyer. En septembre dernier, rappelle le site de Melty, l’actrice américaine Halle Berry avait «vivement critiqué Drake pour avoir utilisé une de ses photos sans son autorisation pour la pochette du single Slime You Out».

