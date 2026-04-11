XO, Kitty: l'acteur Philippe Lee est de retour sur Netflix Vidéo: extern / rest

«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix

Philippe Lee, acteur d'origine franco-coréenne qui a étudié dans ses jeunes années près de Montreux, est de retour dans la série Netflix XO, Kitty. Pour cette nouvelle saison riche en rebondissements, on s'est empressé d'arracher quelques secrets au très exubérant Monsieur Moon.

Plus de «Divertissement»

Les fans de k-dramas ont eu le plaisir de retrouver XO, Kitty pour une troisième saison sur Netflix. La série à succès s'est même offert le luxe de trôner plusieurs jours au sommet du top 10 de la plateforme au logo rouge.

Dans celle-ci, on suit les aventures sentimentales de Kitty Song Covey, interprétée par l'actrice Anna Cathcart. Le casting compte toujours le très beau Sang Heon Lee, qui campe le crush de Kitty, Min Ho.

Ce dernier partage d'ailleurs l'affiche avec son père de fiction, qui occupe une place de choix dans cette nouvelle mouture. Derrière les traits de l'excentrique magnat du divertissement, Monsieur Moon, se cache Philippe Lee; à 62 ans, l'acteur affiche une silhouette si athlétique qu'elle lui vaut désormais le surnom de «K-daddy» sur les plateaux de tournage.

Philippe a gagné le surnom de «K-daddy »sur les plateaux.

L'année passée, l'acteur d'origine coréenne qui fut étudiant au Centre international de Glion, proche de Montreux, nous avait raconté quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses du tournage de la seconde saison. Il avait également évoqué son amour pour la Suisse, et ses précieux souvenirs au bord du Léman.

Si vous aviez manqué ça:

Son retour à l'écran soulève des questions brûlantes sur l’évolution de Monsieur Moon. En dévoilant son visage de magnat impitoyable, ce «daron» autoritaire s'impose désormais comme le principal rempart entre Kitty et Min Ho. Une intrigue si prenante que nous n’avons pas résisté à l’envie de passer un coup de fil à Los Angeles, dans l’espoir de glaner quelques indiscrétions.

watson: J’ai l’impression que, dans cette troisième saison, Monsieur Moon semble plus impitoyable que jamais. C’est une impression ou c’est réel?

Philippe Lee: C’est tout à fait réel. Ils ont dû le rendre un peu plus méchant, ou plutôt un peu plus «homme d’affaires impitoyable». La première fois, on était axés sur le retour de Monsieur Moon, et sur les retrouvailles entre Min Ho et lui. Donc, il devait être un peu cool, et devait faire des efforts pour plaire à son fils.



Comment c’était, de jouer cette version plus brute de décoffrage de Monsieur Moon?

En fait, ça m’a assez plu. Cette fois encore, on m’a mis dans des contextes assez drôles, notamment dans une baignoire d’un hôtel de luxe, sur un yacht ou dans une voiture haut de gamme. Ça m’a beaucoup amusé, mais ça n’a pas vraiment changé ma façon d’interpréter le rôle.

Et ça se ressent...

Etre caméléon, ça fait partie des qualités d’un acteur.

«Travailler son côté plus agressif n’était pas bien difficile. L’important était de rajouter des nuances, des petits changements de ton»

Et dans Xo, Kitty, le côté «dur à cuir» est encore gentillet. J'ai déjà campé des rôles de patron de mafia où j'ai dû me montrer bien plus impitoyable avec un autre «fils».

Philippe en patron de mafia, ça donne ça 👇

Vidéo: extern / rest

Où avez-vous tourné?

Tout s’est fait à Busan, dans le sud de la péninsule. C’est la deuxième ville de Corée. C’est un grand port et une ville magnifique.

Monsieur Moon est moins visible cette saison. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte, car ses interventions amènent toujours de fortes tensions…

Il est vrai que cette saison, je n’ai filmé que trois scènes, alors que l’année passée, j’étais présent sur sept épisodes.

La narration laisse plus de place au personnage de Min Ho (campé par l’acteur Sang Heon Lee), votre fils dans Xo, Kitty, qui subit de fortes pressions de la part de son paternel. Comment s’est tissée cette relation père-fils, cette année?

On n’a pas tant travaillé en commun, déjà parce qu’il était très occupé durant cette saison. Par contre, avec lui, c'est toujours assez magique; dès qu'on tourne, une espèce d’alchimie se met automatiquement en place. Et ça passe notamment par une grande diversité d'expressions. Dès que je le vois, je me glisse tout naturellement dans la peau d’un père exigeant.

Philippe Lee est d'origine coréenne et de nationalité française. Il a étudié en Suisse, près de Montreux.

Durant la deuxième saison, vous disiez: «Monsieur Moon, c’est presque moi». Avec l’évolution plus brusque du personnage, qu’en reste-t-il?

Ce qui est marrant, c’est que c’était encore moi. Quand je faisais la morale à Kitty, je pouvais très bien imaginer un père tançant un tiers pour demander qu’on laisse son fils tranquille. Et, bon, je n’ai jamais eu à hurler sur mes enfants, mais si je devais un jour m’énerver et dire: «C'était la dernière chance que je t’ai donnée», je pourrais le faire. Ce sont des émotions tout à fait accessibles.



(Spoiler) Quand Min Ho se fait virer, que ressent-on? On se dit que ça va un peu loin?

Ça va un peu loin, oui, mais à ce moment-là, Monsieur Moon ne pensait plus en tant que père et fils, mais en tant que patron qui voulait que son affaire survive.

Le ton monte entre Min Ho et son père.

Cette année encore, la garde-robe de Monsieur Moon est très fashion. C’est votre propre signature?

Alors non, les vêtements sont toujours fournis par l’équipe de styling. Par contre, ils sont très à l’écoute, et me demandent toujours comment je me sens, et si ça reflète bien mon personnage. On vit parfois des fois des changements de tenue très rapides (voir vidéo).

Philippe Lee dans XO, Kitty. Vidéo: extern / rest

Et donc, ces choix vous correspondaient?

Bien sûr! Monsieur Moon est à la fois quelqu’un d'excentrique, d'un peu branché et d'un peu ringard - il est tout ça à la fois. On le voit avec la scène de la voiture. Je portais une tenue qui détonne avec l’idée qu’on se fait d’un homme d’affaires. Je pensais porter un costard-cravate, mais on m’a donné un hanbok, soit une sorte de haut de kimono, sans manches pour une coupe plus moderne, avec un pantalon large. J’ai aimé briser les codes classiques.

Philippe Lee portait un hanbok revisité dans cette scène.

La scène du yacht devait être grandiose à tourner.

C’est vrai que c’était toute une histoire. Le bateau était amarré à un immense quai flottant, au milieu de la baie de Busan, à un ou deux kilomètres du large. Il s’agissait du plus grand yacht de Corée, qui appartient au président du conglomérat Hanjin. Pour bien situer, Hanjin détient, par exemple, la Korean Air. Le but de cet amarrage au large était que personne ne puisse surprendre le tournage, ou déranger les acteurs.



Ça a dû vous surprendre…

Oui, tout était majestueux, il y avait une cinquantaine de figurants et toute l’équipe de tournage - et l’installation des nombreuses lumières était très impressionnante.

«Mais ce qui m’a le plus surpris, c’est quand j’ai découvert ma tête sur des accessoires dispersés un peu partout sur le bateau»

Ce magnifique vaisseau, ne l’oublions pas, est censé appartenir à Monsieur Moon, dans l’histoire. Donc, je tombais sur des coussins ou des puzzles à mon effigie. Ça correspond bien à mon personnage, puisque dans son penthouse, on trouvait déjà des accessoires avec sa tête.

XO, Kitty, trailer, saison 3 - Netflix Vidéo: youtube

Il s’aime bien!

Exactement, c’est tout le personnage! De quoi m’aider à me mettre dans la peau d'un magnat égocentrique qui possède son bateau et qui parle à tout le monde comme s’il était le roi du monde.

Vous êtes reparti avec un coussin, j’espère?

Non, mais je suis reparti avec des fausses couvertures de magazines avec ma tête dessus (rires).

Bon, sinon, la scène du bain n’aura échappé à personne…

Là aussi, ils ont vu grand. C’était au sein de la suite présidentielle d’un hôtel de luxe, en plein centre-ville de Busan. En fait, tout l’étage a été réservé pour le tournage, pendant plusieurs jours. Déjà pour éviter les regards curieux, mais aussi pour éviter de déranger les occupants. Tout cet espace a été bloqué, juste pour une scène de moi dans une baignoire (rires).

Et voilà qu'on vous a mis à torse-nu. Vous étiez à l'aise?

En fait, j’étais assez content de pouvoir faire cette scène ainsi. C’est la raison pour laquelle ils m’avaient engagé; ils ont vu en moi un profil multifacettes; acteur, homme d’affaires, père, et une tête qui va aussi bien pour les rôles gentils que méchants. Une scène où je pose dévêtu dans une baignoire, ça rajoute au personnage excentrique de Monsieur Moon, donc ça m’a réjoui. A 62 ans, je ne lâche rien côté sport: c’est ce qui me permet de garder un physique polyvalent pour répondre aux exigences de chaque personnage.

On peut dire que vous êtes le personnage le plus sexy du show!

Oui, peut-être (rires). Avant la retraite, du haut de mes 62 ans.

Est-ce que la popularité de Xo, Kitty a changé quelque chose dans votre vie? On vous reconnait dans la rue?

Le visage de Monsieur Moon est devenu beaucoup plus populaire, c’est sûr. Si j’accompagne ma fille dans un magasin de maquillage, par exemple, donc fréquenté par beaucoup de jeunes filles de son âge, je peux être reconnu, et on me demandera des selfies. Je trouve ça attendrissant, ce sont des jeunes de l'âge de mes enfants!

Et au niveau professionnel, il y a de belles propositions?

Forcément, les directeurs de casting sont plus au courant de ce que je fais. J’ai eu des auditions pour des rôles importants cette année. J’attends les réponses!

Comment furent vos échanges avec Anna Cathcart (l'interprète de Kitty)?

C’est toujours un grand plaisir. Elle a un vrai talent, elle a su montrer toutes les facettes de Kitty, le côté encore enfant, l’adulte aux études, ou encore l’ado qui grandit et qui découvre ses premières émotions sentimentales. En plus, Anna a une excellente mémoire. C'est avec une très grande facilité qu'elle arrive à enregistrer chaque jour de nouveaux dialogues, pendant trois mois d'affilée! Elle est très prometteuse.

Est-ce qu’il y aura une quatrième saison pour Monsieur Moon?

Je ne le sais pas encore, c’est un mystère. Cela dépendra de beaucoup de paramètres, notamment le succès du show, ou le calendrier de la plateforme, les tendances du moment…

S’il n’y a pas de suite, où vous verriez-vous?

Il y a quelques projets qui me tiennent à cœur, notamment en Europe. J’aimerais beaucoup tourner dans un film ou une série française. Si ma tête est coréenne, tout en moi est français, car ça reste la culture dans laquelle j'ai grandi. L’idéal, ce serait un film d’action français. Avec mon gabarit et mon expérience internationale, je pense que je pourrais convaincre.

Découvrez Philippe Lee sur Instagram

C'est quoi ces mini-dramas par IA qui cartonnent sur TikTok? Vidéo: watson