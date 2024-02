Dua Lipa régale

Que valent les nouveaux albums de Usher et Booba?

Il s'agit du deuxième morceau de la chanteuse, qui figurera sur son troisième album dont la date de sortie et le nom n'ont pas encore été annoncés. (ag)

En moins de 10 heures, le clip de Training Season a cumulé près de 900 000 vues sur Youtube . On y voit Dua Lipa assise à la fenêtre d'un café entourée d'hommes qui la fixent et la courtisent. Sur Instagram, les fans sont déjà accros:

«Es-tu quelqu'un à qui je peux donner mon cœur? Ou juste un poison vers lequel je suis attirée? La nuit, c'est difficile de faire la différence. Je n'ai pas besoin d'apprendre la leçon une seconde fois. (...) J'ai besoin de quelqu'un qui me sert dans ses bras. »

«Training season is over!»

«J'ai eu plusieurs rendez-vous foireux avec des hommes et le dernier en date a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.» C'est en ces termes que Dua Lipa a expliqué comment elle en est arrivée à imaginer la chanson Training Season , dévoilée ce jeudi 15 février, relaye le magazine Variety .

Après plusieurs jours de teasing, la chanteuse britannique a dévoilé sa nouvelle chanson, Training Season, deuxième titre d'un futur troisième album dont le nom reste pour l'heure inconnu. On sait sur quoi on va danser ce week-end.

