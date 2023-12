Dua Lipa et Romain Gavras, Taylor Swift ou Rosalía: en 2023, plusieurs célébrités se sont séparées de leur partenaire. Image: watson

7 couples de stars qui se sont séparés en 2023

L'année qui vient de s'écouler aura été, pour certaines célébrités, placée sous le signe de la rupture. Ouin! Récap' de celles et ceux qui se sont dit «adieu» une bonne fois pour toutes, avec ou sans esclandre médiatique.

Une rupture est rarement facile à gérer, encore moins lorsqu'on est sous le feu des projecteurs. Enfin, on suppose. En 2023, plusieurs couples de stars ont décidé de se séparer, parfois dans la discrétion et dans l'intimité, parfois en balançant aux tabloïds les sales détails du divorce (coucou Joe Jonas).

Au cas où vous n'avez pas suivi les déboires amoureux de nos people (vous étiez où pendant 12 mois), voici un récap' des 7 séparations les plus croustillantes, à lire dans un bus vide sur le chemin du travail, ou pour les plus chanceux, entre deux errances à la maison en attendant les festivités du Nouvel An.

Joe Jonas et Sophie Turner

C'est LE divorce qui a probablement fait le plus de bruit cette année. En même temps, quand le mari balance la nouvelle à la presse – ce qu'il dément fermement – avant même d'en avoir informé l'épouse, c'est assez probable que la séparation fasse la une des médias.

L'un des problèmes majeurs qui a suivi l'annonce du divorce a été la garde de leurs deux filles: Sophie les voulait au Royaume-Uni, Joe aux Etats-Unis. Après plusieurs semaines de déchirement houleux – la presse n'en a pas loupé une miette – les choses auraient fini par s'apaiser, rappelle The Cut. Nous voilà soulagés.

Joe Jonas et Sophie Turner au défilé Louis Vuitton lors de la fashion week, à Paris, en mars 2022. Getty Images Europe

L'actrice et le chanteur se seraient mis d'accord sur une garde partagée qui permet aux enfants de voyager entre les deux continents.

Sophie Turner file désormais le parfait amour avec Peregrine Pearson, un aristocrate britannique. Et toc!

Bad Bunny et Kendall Jenner

Le chanteur portoricain et la modèle américaine se sont côtoyés moins d'une année avant de mettre un terme à leur relation. En novembre déjà, les rumeurs sur leur rupture avaient commencé à circuler – Kendall avait posté une photo cryptique sur Instagram qui a alerté les internautes – avant que la presse ne confirme la nouvelle en décembre.

A l'origine de leur séparation? Les anciens amoureux auraient, selon une source qui s'est exprimée dans Entertainment Tonight (ET), «commencé à faire les choses chacun de leur côté, ce qui a envenimé la relation».

Bad Bunny et Kendall Jenner à la fashion week de Milan, en septembre 2022. Getty Images Europe

Jeremy Allen White et Addison Timlin

L'acteur de la série The Bear s'est séparé de sa compagne de longue date au printemps. En mai dernier, Addison Timlin demandait le divorce et postait, dans la foulée, un post Instagram passif-agressif sur le fait d'être désormais «une mère célibataire». Un texte qui, comme souligne The Cut, reflétait l'amertume entre les ex-partenaires.

Ils auraient depuis trouvé un arrangement et ont même été aperçus ensemble à un match de football de leur fille.

Ah, dernière info: Jeremy Allen White sort depuis peu avec la chanteuse espagnole Rosalía. Entre l'artisto' britannique et l'une des pop stars les plus en vogue du moment, certains maîtrisent indéniablement l'art du rebound mieux que d'autres.

Rosalía et Rauw Alejandro

En parlant de Rosalía: elle et son ex-fiancé, le chanteur portoricain Rauw Alejandro, se sont quittés en juillet dernier après trois ans de relation, quelques mois après l'annonce de leurs fiançailles en mars 2023. Souvenez-vous: ils avaient partagé la nouvelle avec leurs fans – et le monde entier – en sortant la chanson Beso accompagné d'un clip qui retrace leur histoire d'amour.

Quelque temps après la rupture, des rumeurs de tromperie ont circulé (Rauw aurait trompé Rosalía avec une mannequin), démenties par la suite par les principaux concernés.

Rosalía et Rauw Alejandro aux Latin Grammy Awards, en novembre 2022. Keystone

Britney Spears et Sam Asghari

Pour certains, l'amour dure trois ans. Pour d'autres, seulement 14 mois. En août, Britney Spears et son compagnon de longue date Sam Asghari (6 ans de relation) ont annoncé qu'ils divorçaient après un peu plus d'un an de mariage, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient.

Dans un post Instagram, la chanteuse dit ne pas vouloir évoquer les raisons de la rupture (Britney aurait été infidèle, rappelle le magazine Elle), mais explique toutefois «ne plus vouloir supporter la douleur». Et d'ajouter: «Vous devez être aimé inconditionnellement.»

Dua Lipa et Romain Gavras

La relation entre le réalisateur français de 42 ans et la chanteuse de 28 ans a été décrite comme «un amour d'été», sous-entendu qu'il a été aussi bref que deux semaines sous le soleil.

«Romain considérait Dua comme un bourreau de travail, mais elle n’a pas l’intention de ralentir pour quoi que ce soit ou qui que ce soit» écrivait watson à l'époque pour expliquer la raison de la séparation. L'interprète de Houdini souhaitait mettre sa carrière en priorité. Elle aurait donc mis un terme à sa relation pour pouvoir se concentrer davantage sur la musique.

Dua Lipa et Romain Gavras au festival de Cannes, en mai 2023. Image: instagram dua lipa

Taylor Swift et Joe Alwyn

Last but not least: Taylor Swift et Joe Alwyn. «Qui ça?!?» nous direz-vous? A raison.

Depuis plusieurs mois, le monde a les yeux rivés sur le couple que forme la chanteuse avec le joueur de football américain Travis Kelce, ayant presque oublié qu'au printemps, elle s'est séparée de l'acteur britannique Joe Alwyn après 6 ans de relation.