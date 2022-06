Guerre en Ukraine: ce que la Russie gagne à l'Est, elle risque de le perdre au Sud

Patrick Toggweiler

La guerre en Ukraine se concentre actuellement sur deux sites principaux: la région autour des deux villes de 100 000 habitants de Severodonetsk et Lyssytschansk dans l'oblast de Lougansk, ainsi que la région le long du Dniepr entre Mykolaïv, Kherson et Zaporijia.

L'évolution du front la semaine dernière Le front reste inchangé sur la carte, les zones disputées se sont légèrement déplacées. image: Gif watson, carte: ISW

Dans l'oblast de Lougansk

Les troupes russes ont conquis des territoires à Severodonetsk et aux alentours. Ceux-ci ne couvrent que quelques kilomètres carrés, mais sont d'une importance stratégique.

Les Russes n'ont toujours pas réussi à s'emparer complètement de Severodonetsk et la zone industrielle avec l'usine chimique Azot reste disputée. Mais cette résistance acharnée n'est pas le fruit du hasard: le président Zelensky a récemment déclaré que le sort de toute la région du Donbass dépendait de l'issue de cette bataille. Actuellement, le momentum parle en faveur d'une prise complète par la Russie.

A Zolote se trouve une gare qui permettrait à la Russie d'acheminer du ravitaillement par voie ferroviaire jusqu'au front. image: understandingwar.com

Les troupes russes continuent de recourir à des attaques d'artillerie lourde – une tactique qu'elles peuvent maintenir pendant des mois selon les experts. L'objectif étant d'affaiblir les lignes de défense ukrainiennes et de détruire complètement l'infrastructure ukrainienne. Dans un tel contexte, le ministre des Affaires étrangères Kuleba a évoqué le terme de génocide:

«Poutine veut anéantir la nation ukrainienne et détruire ses habitants en nous tuant et en détruisant notre identité»

Des images prises par des drones de la Garde nationale ukrainienne montrent l'ampleur des destructions à Roubijne. photo: screenshot bbc

La tactique de l'artillerie n'est pas nouvelle. La Russie mise traditionnellement sur l'artillerie lourde. Lors des deux guerres de Tchétchénie, la grande ville de Grozny avait été rasée de cette manière.

Même prise de vue par drone que ci-dessus, sans zoom. Autrefois, 60 000 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, la ville est en ruines. photo: screenshot BBC

On doute toutefois que la tactique d'artillerie permette de gagner plus de terrain. Non seulement, l'infanterie russe nécessaire est sous-équipée depuis les pertes considérables subies, mais encore, elle ne bénéficie pas d'un soutien aérien suffisant, selon le ministère britannique de la Défense.

Du côté russe, l'Institut for the Study of War s'attend, dès les prochaines semaines, à des tribunaux de guerre russes dans le style des procès de Nuremberg. La Russie veut ainsi renforcer le récit de la dénazification. Les procès devraient se dérouler, entre autres, à Marioupol.

L'Ukraine progresse vers Kherson

Les signes avant-coureurs sont tout autres au Sud, le long du Dniepr. Ici, la Russie est sur la défensive et l'Ukraine progresse. C'est surtout au nord de la ville de Kherson que les unités ukrainiennes gagnent du terrain. Les experts s'attendent à ce qu'elles soient devant Kherson au plus tard fin juin.

La manière dont l'Ukraine compte reprendre le contrôle de la ville n'est toutefois pas claire. On doute que l'Ukraine applique la stratégie de l'artillerie russe à ses propres infrastructures et à sa propre population. Kherson a été la première grande ville à tomber aux mains des Russes. Une reconquête serait une victoire significative pour Kiev.

Les troupes ukrainiennes reçoivent le soutien de la population civile. Selon le Centre de résistance ukrainien, la désobéissance civile rend impossible les efforts russes visant à présenter les occupants comme des libérateurs acclamés. Pendant ce temps, les autorités russes ouvrent des bureaux de passeport dans les territoires occupés. Des paysans et leurs employés auraient été contraints de prendre la nationalité russe.