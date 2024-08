Vidéo: watson

People

«Pitié, non!» Snoop Dogg a goûté à cette délicatesse française

Correspondant pour la chaîne de télévision américaine NBC, le rappeur fait vivre les JO de Paris de l'intérieur à ses compatriotes. Dernière frasque en date? Goûter à la gastronomie française.

Plus de «Divertissement»

Si vous suivez les Jeux olympiques de près ou de loin, vous avez probablement vu Snoop Dogg vivre sa meilleure vie à Paris. Celui-ci a notamment été médiatisé en étant porteur de la flamme olympique. Or, le rappeur n'est pas en vacances, mais bien au travail, puisqu'il a été engagé comme consultant star de la télévision américaine NBC pour les Jeux de Paris 2024.

Dans son émission intitulée Snooping around Paris, Snoop Dogg s’essaye à presque toutes les disciplines olympiques. Ainsi, il a essayé le judo, l'escrime, on a pu le voir avec une bombe sur la tête et des bottes de cheval pour les épreuves d'équitation ou encore suivre des cours de natation avec Michael Phelps en guise de moniteur. Un vrai «passeport-vacances» pour l'artiste, qui, à côté de ses activités sportives, découvre également la ville de Paris à sa manière.

Après avoir arpenté le Musée du Louvre, Snoop Dogg est allé admirer un autre pilier de la culture française: la gastronomie. Dans sa dernière émission diffusée lundi 5 août, le rappeur américain et la célèbre animatrice Martha Stewart avec qui il co-anime le show se sont rendus au Cinq, le restaurant étoilé du Four Seasons Hotel George V.

Autant dire que la star américaine a fait sensation, puisqu’il n'a pas été convaincu par les mets qui lui ont été servis. Après avoir été briefé sur certaines règles de bienséance par une Martha Stewart en mode Nadine de Rothschild, le rappeur a commencé par découvrir les «canapés». Une première étape passée sans encombre pour la star américaine, malgré la déception de goûter à un tartare «pas cuit».

La scène du restaurant dans son intégralité: Vidéo: watson

C'est lorsque les célèbres escargots au beurre persillé ont fait leur apparition que la réaction du rappeur a été la plus virulente, avec un «Oh sûrement pas non!» lui qui espérait déguster des ailes de poulet quelques secondes plus tôt. Une dégustation qui s'est soldée avec une bouchée de pain et un escargot qui a fini son chemin sous la table. Néanmoins, Snoop Dogg aura tout de même eu un vrai coup de cœur pour… les lardons.

Un joli pactole pour Snoop

La star a été engagée par NBC pour augmenter la visibilité des Jeux olympiques aux États-Unis. Un choix qui marche du tonnerre, puisque les audiences de la chaîne sont en constante augmentation depuis le début de l'événement sportif. Près de 34 millions d'Américains auraient regardé les cinq premiers jours de compétition. Cela représente une hausse de 79% par rapport aux Jeux olympiques de Tokyo qui ont eu lieu en 2021, même si Snoop Dogg commentait déjà les Jeux cette année-là pour NBC aux côtés du comédien Kevin Hart.

Pour faire se déplacer Snoop Dogg à Paris, la chaîne américaine aurait apparemment offert un chèque en or au rappeur. Selon plusieurs médias dont Kultur, spécialisé dans le monde du rap, son cachet se monterait à 500 000 dollars par jour. Un joli pactole de 8,5 millions de dollars pour la totalité de l'événement qui s'ajouterait aux 160 millions de dollars que représente la fortune de Snoop Dogg.

Ce travail d'ambassadeur, le rappeur californien s'y donne à cœur joie en attendant de voir son pays récupérer symboliquement le flambeau ce dimanche 11 août pour le relais avec les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. (sbo)