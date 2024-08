Plausible? La cérémonie d'ouverture ayant réussi à aimanter Lady Gaga et Céline Dion, on peut imaginer que voir Tom Cruise au Stade de France n'est pas totalement inconcevable. Alors que les Français, très fiers de leurs Jeux olympiques, se moquent déjà des Californiens parce qu'il leur faudra faire aussi bien que Paris, cette rumeur a peut-être tout intérêt à se confirmer, s'ils veulent impressionner la planète dès le mois d'août.

Sur la séquence en question, on voit un hélicoptère dans les airs et Tom Cruise qui escalade la lettre «W» avant de confier ce queTMZ considère être un drapeau olympique à un cycliste.

Si la rumeur enfle, c'est surtout parce que Tom Cruise avait été repéré en mars dernier sur la colline du cinéma, dans le cadre d'un shoot jamais identifié. Si bien que des vidéos et des photos ressortent aujourd'hui, à quelques jours de la cérémonie de clôture, et que tout commence à prendre une autre signification.

Une fois l'opération parisienne réussie, on raconte qu'il sera parachuté depuis un hélicoptère au-dessus d'Hollywood, pour y accrocher le drapeau aux anneaux sur le lettrage le plus célèbre de la planète. Entre les deux villes et les deux cascades, un montage et quelques effets spéciaux, basés sur un tournage déjà réalisé aux Etats-Unis.

Toutes les stars étaient à cette soirée avant les JO

Les Jeux de Paris n'ont pas encore commencé et déjà, un parterre de stars s'est rassemblé à la fondation Louis Vuitton pour une soirée organisée par le partenaire premium des JO, LVMH.

Veille de la cérémonie des Jeux olympiques oblige, c'est l'effervescence dans la capitale française. Et pour cause, de nombreuses stars ont fait le déplacement à la soirée «Prélude» comme elle se nomme. Charlize Theron, Serena Williams, Rosalía, Omar Sy, LeBron James, Novak Djokovic, Zendaya, Snoop Dogg, Steven Spielberg pour n'en citer que quelques-uns, ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que cette petite sauterie a été organisée par LVMH, partenaire premium des JO, en collaboration avec Brian Roberts, président-directeur général de Comcast NBCUniversal et Anna Wintour, rédactrice en cheffe de Vogue. En gros, des gens qui pèsent dans le milieu du luxe et des médias et qui font de ces JO un événement glamour.